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محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبيل التوجه إلى فرنسا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أدى الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، امس  الاثنين، مناسك العمرة في مكة المكرمة، قبل السفر إلى معسكر فريقه "الريدز" في مدينة إيفيان بفرنسا.



ومن المنتظر أن يلتحق صلاح بمعسكر ليفربول قبل مباراة كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل.


وأعلن الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول في وقت سابق، قائمة معسكر "إيفيان" استعدادا للموسم الجديد، والقائمة هي: أليسون، ترينت، بروستر، دنكن، إليوت، فابينيو، فيرمينو، غوميز، هندرسون، هوفر، كيتا، لالانا، العروسي، لونرغان، لوفرين، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، أويغنسكي، أوريغي، تشامبرلين، روبرتسون، محمد صلاح، شاكيري، فان دين بيرغ، فان دايك، فينالدوم، ويلسون.



وأنهى ليفربول موسمه الماضي في المركز الثاني في جدول ترتيب "البريميرليغ"، بعد صراع شرس مع مانشستر سيتي الذي حافظ على لقب الدوري الإنجليزي.




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