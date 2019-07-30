محمد, صلاح, يؤدي, مناسك, العمرة, قبيل, التوجه, إلى, فرنسا,

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أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن افتقاده لمدريد، وذلك...
كشفت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد ومفاجئ في الانتقال...
أعلن مكتب المدعي العام في ساو باولو، أمس الاثنين، أن الشرطة البرازيلية التي تحقق...
: أعلن الفرنسي باتريس إيفرا، ظهير أيسر مانشستر يونايتد السابق، اليوم الاثنين،...
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد،...
كان النجم الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، على شفا مغادرة قلعة "سنتياجو...
حرص ” ساديو ماني ” لاعب منتخب السنغال لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي أثناء...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن ازدياد حالة التوتر لدى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم...
يظل مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، معلقًا خلال الميركاتو الصيفي...
تعرض نجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمحاولة اعتداء في...