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اعتقال 3 شبان عرب بشبهة سرقة حواسيب شاحنات



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اعتقلت الشرطة  3 شبان عرب بشبهة سرقة حواسيب تشغل محرك الشاحنات , حيث تم تقديم لائحة اتهام ضدهم .



وافيد ان ظاهرة سرقة الحواسيب المشغلة لمركبات الحفريات الثقيلة وخصوصا الشاحنات والبايغرات وغيرها تعتبر ظاهرة منتشرة .


حيث تم سرقة حواسيب 12 شاحنة خلال فترة وجيزة ووصل قيمة الحواسيب المسروقة الى اكثر من نصف مليون شيكل.




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