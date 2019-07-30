تبرئة, نيمار, من, تهمة, الاغتصاب,

أعلن مكتب المدعي العام في ساو باولو، أمس الاثنين، أن الشرطة البرازيلية التي تحقق في مزاعم بالاغتصاب، ضد نجم كرة القدم نيمار، أغلقت القضية بسبب عدم وجود أدلة.

تصوير - afp

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام لوسائل إعلام محلية، إن قرار الشرطة سيتم إرساله إلى النيابة، اليوم الثلاثاء، والتي سيكون أمامها 15 يوما لتقييم القضية.وسيتم اتخاذ قرار نهائي في القضية من قبل قاض.واتهمت عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادي، مواطنها نيمار، باغتصابها في أحد الفنادق في باريس منتصف مايو الماضي، وانتشر مقطع فيديو مدته نحو دقيقة واحدة، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شجارا حدث بين اللاعب وعارضة الأزياء في غرفة داخل أحد الفنادق.وأكدت تريندادي بعدها أن لديها فيديو آخر، يوثق تعرضها لاعتداء جنسي من قبل نيمار، قبل أن تدعي أن الفيديو سرق من منزلها.