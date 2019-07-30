تبرئة, نيمار, من, تهمة, الاغتصاب,

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: أعلن الفرنسي باتريس إيفرا، ظهير أيسر مانشستر يونايتد السابق، اليوم الاثنين،...
أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد،...
كان النجم الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، على شفا مغادرة قلعة "سنتياجو...
حرص ” ساديو ماني ” لاعب منتخب السنغال لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي أثناء...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن ازدياد حالة التوتر لدى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم...
يظل مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، معلقًا خلال الميركاتو الصيفي...
تعرض نجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمحاولة اعتداء في...
قال تقرير صحفي، إن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، غاضب من قرار ناديه تجاه عرض...
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأحد، أن النجم البرازيلي نيمار، لن يخوض أي مباراة...
لم يفقد النجم البرازيلي، داني ألفيس، الأمل في الانتقال لبرشلونة، في الميركاتو...