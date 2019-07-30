17, قتيلا, بتحطم, طائرة, عسكرية, باكستانية,

قتل 17 شخصا على الأقل في مدينة روالبندي فجر اليوم الثلاثاء، إثر تحطم طائرة عسكرية صغيرة في حي سكني في المدينة الواقعة قرب إسلام أباد، بحسب ما أعلن متحدث باسم فرق الإسعاف.

وقال المتحدث فاروق بوت إن "طائرة صغيرة تحطمت في منطقة سكنية. حتى الآن انتشلنا 17 جثة، 12 منها لمدنيين والخمس الباقية لأفراد الطاقم". وأضاف أن الحادث أسفر أيضا عن سقوط 12 جريحا.وفرض الجيش الباكستاني طوقا أمنيا حول مكان سقوط الطائرة التي بدا واضحا على حطامها المشتعل والمتفحم شعار الجيش.وشوهد حطام الطائرة وقد تبعثر في المكان، بعدما تحطمت فوق مبنيين سكنيين صغيرين في حي راق في المدينة-الحامية التي تحتضن مقر قيادة الجيش.