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أول مشاركة نسائية في تاريخ الراليات في السعودية



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بدأ العد التنازلي لانطلاق رالي عسير بالسعودية، في الجولة الافتتاحية من بطولة المملكة للراليات الصحراوية 2019.


ويقام الرالي برعاية أمير منطقة عسير تركي بن طلال، خلال الفترة من 31 يوليو حتى 3 أغسطس القادم. ويشهد تنافسا قويا هذا العام، حيث يشارك فيه 45 متسابقا في افتتاح البطولة.


وسيشكل الرالي نقطة تحول تاريخية من خلال مشاركة يارا شلبي، البالغة من العمر 37 عاما، من مصر بفئة T1 كأول مشاركة نسائية في تاريخ المملكة بالراليات.




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