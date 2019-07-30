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فيديو - عشرات المقدسيين يرافقون طفلا 4 أعوام ونصف من العيسوية بالقدس استدعته الشرطة للتحقيق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




 رافق عشرات المقدسيين، صباح اليوم الثلاثاء، الطفل القاصر محمد ربيع عليان (4 أعوام ونصف) من بلدة العيسوية وسط القدس ، إلى مركزٍ تابعٍ لشرطة وحرس حدود  في شارع صلاح الدين قُبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة.


وافيد ان قوات الشرطة  تتهم الطفل القاصر بإلقاء حجارة باتجاه مركبة لها خلال اقتحامها البلدة أمس، ولاحقت الطفل خلال تواجد عائلته في المكان وطالبتها بإحضاره صباح اليوم للتحقيق وسلّمت أمر الاستدعاء لجدّه، في حين أهابت لجنة المتابعة في البلدة بالمواطنين المقدسيين المشاركة في مرافقة الطفل الى مركز التحقيق .



وقال سيادة المطران عطا الله حنا في تصريح صحفي صباح اليوم حول هذه المسألة :" هذه هي حقيقة الاحتلال الذي يلاحق اطفالنا وابنائنا والتهمة الموجهة لهذا الطفل هي القاء حجارة على مركبة عسكرية احتلالية .

واضاف :" هذا الموضوع خطير للغاية ويدل على همجية الاحتلال وعنصريته وقمعه وظلمه لشعبنا الفلسطيني" .


وتابع :" اين هي مؤسسات حقوق الانسان مما يحدث ، اين اولئك الذين يدعون انهم يدافعون عن القيم الاخلاقية والانسانية وقيم العدالة في عالمنا ففي الوقت الذي تدمر فيه الابنية والمساكن في وادي الحمص تتم ملاحقة هذا الطفل ، انها وصمة عار في جبين الانسانية .




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