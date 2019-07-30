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ترامب: إيران لم تربح الحرب لكنها لم تخسر بأي مفاوضات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تربح في أي حرب، لكنها لم تخسر أي مفاوضات.



وكتب ترامب على تويتر: "تذكروا فقط، أن إيران لم تربح الحرب أبدا، لكنها لم تخسر أي مفاوضات".


وتصاعدت التوترات في الخليج، لاسيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.


وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن الأسبوع الماضي أنه مستعد للسفر إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات. وقال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ "بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك... سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".


ثم أعلن بومبيو بعدها أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الإثنين، أن إيران لم تقبل باقتراحه بزيارة طهران و"التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".


وكتب بومبيو على حسابه على تويتر، "اقترحت مؤخرا التوجه إلى طهران والتحدث مباشرة مع الشعب الإيراني، لكن النظام لم يقبل عرضي".


تصوير - afp




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