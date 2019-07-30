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نقابة المعلمين تهدد بتعطيل افتتاح العام الدراسي المقبل



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 هددت اليوم السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين بتعطيل افتتاح العام الدراسي المقبل. 



وجاء اعلان بن دافيد احتجاجا على عدم التوصل الى اتفاق حول معاشات المعلمين المتقاعدين وما يستحقونه بالنسبة للأيام المرضية.




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