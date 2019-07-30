نقابة, المعلمين, تهدد, بتعطيل, افتتاح, العام, الدراسي, المقبل,

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اعتقلت الشرطة 3 شبان عرب بشبهة سرقة حواسيب تشغل محرك الشاحنات , حيث تم تقديم لائحة...
وقال سيادة المطران عطا الله حنا في تصريح صحفي صباح اليوم حول هذه المسألة :" هذه هي...
اماطت سلطة تصريف مياه الامطار جنوب الاردن، بالتعاون مع مياهكم الستار عن مشروع...
اصابة سيده اثر حريق شب في عدد من المنازل القديمة מבנה יביל بمدينة الناصرة فجر...
اليوم الثلاثاء 2019/07/30: يكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة...
وصل الى مستشفى سوروكا في بئر السيع فتى يبلغ من العمر 12 عاماً جراء تعرضه للطعن خلال...
أصيبت سيدة بالاربعينيات من عمرها مساء اليوم الاثنين بجراح وصفت بين المتوسطة...
أصيب شاب يبلغ من العمر 17 عاماً بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر...
مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاثنين اعتقال مشتبهة(46عاماً)من شفاعمرو بشبهة...
شيعث جماهير غفيرة من كفركنا والمنطقة عصر اليوم الاثنين جثمان الشاب بشار خالد...