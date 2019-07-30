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اعادة الحياة لينابيع شيعين حول عين ماهل



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اماطت سلطة تصريف مياه الامطار جنوب الاردن، بالتعاون مع مياهكم الستار عن مشروع ترميم عيون شيعين في عين ماهل، والتي تم الكشف خلالها عن عين الفشارة، البجي والبير الفوقاني والتحتاني، ضمن ما تعرف بعيون شيعين، الواقعة في منطقة سرطبة على جبل سيخ والمطلة على مرج ابن عامر، كما كشفت الاعمال عن ران جميل في منطقة عين الفشارة، وحولت هذه العيون الى متنزهات جميلة حول قرية عين ماهل، والتي ستنتهي اعمال التطوير فيها مع نهاية شهر اب المقبل، ويشمل المشروع شق وتسوية وتعبيد الشوارع الموصلة الى العيون اضافة لصيانة المنطقة.



وينفذ المشروع من قبل سلطة تصريف مياه الامطار جنوب الاردن، بالتعاون مع اتحاد قرى الجليل الاسفل، مياهكم، مجلس عين ماهل ومديرية الاراضي.


وقال رئيس المجلس المحلي في عين ماهل، احمد حبيب الله:" تحول هذا المكان الى متنزه جميل، الذي يشكل مقصد لمحبي رياضة المشي والاستمتاع من جمال الطبيعة في منطقة الجليل في عين ماهل، هذه العيون الجميلة كانت مهملة على مدار سنوات طويلة واليوم تحول الامر بشكل كامل، وهذا بفضل اعمال التطوير والعمل المشترك مع مجلس عين ماهل.


واثنى نائب رئيس المجلس المحلي في عين ماهل، امين شاني على المشروع قائلا:" نفذت سلطة تصريف الامطار خلال الفترة الماضية اعمال تطوير هامة في منطقة عين ماهل، بما فيها شق وتطوير شوارع علاوة على ترميم العيون بعد اندثارها وتحويل المكان الى متنزه جميل.


من جانبه قال مدير عام سلطة تصريف مياه الامطار جنوب الاردن:" ابارك هذا التعاون المثمر في المنطقة باسرها وفي عين ماهل تحديدا، هذا التعاون يثب فاعليته في مشاريع التطوير، وهي مناسبة لاتقدم بالشكر لرئيس المجلس المحي في عين ماهل ونائبه وشعبة الهندسة في المجلس المحلي، هذه الايام ننفذ مشاريع تربوية ايضا في عين ماهل وذلك لرفع الوعي بين جمهور الطلاب لقيمة عيون ماهل والمناطق المفتوحة، وتعزيز الانتماء الى المكان والطبيعة واهمية الحفاظ عليه وعلى نظافته.


وقال مدير عام مياهكم، صلاح نصار:" عين ماهل هي قرية اشتهرت في العيون، وهذا المشروع جاء لترميم عيون شيعين، الجميلة المطلة على مرج ابن عامر، ونحن نبارك هذا التعاون بين كافة المؤسسات الفاعلة في المنطقة، والتي تحول مناطق مفتوحة مهملة الى متنزهات جميلة، وسنواصل العمل باستمرار في مسعى وحلم لترميم عين البلد في عين ماهل، كما سبق لنا وقدمنا مشاريع شبيهة في قرى مياهكم ونواصل ذلك، فمن خلال هذه المشاريع نعزز المنطقة وجمالها ويتعزز الانتماء الطبيعي بين السكان الاصلانيين ومحيطهم الطبيعي مع اعادة الحياة لهذا الارث الطبيعي والحضاري.








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