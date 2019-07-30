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التركية سونجول أودن في جلسة تصوير جديدة بالأصفر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة التركية سونجول أودن الشهيرة بـ«نور» لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها مشرقة بطلّة صفراء شديدة الأناقة، وحرصت على مشاركة متابعيها بلقطات عفوية منها.



سونجول بدت بمرتدية فستان من قطعتين، مكشوف البطن، ذو شق طويل لأعلى الفخذ، مسدلة شعرها البني بشكل زادها جاذبية، في الوقت الذي انتعلت فيه حذاء ذو كعب عالي من نفس اللون، حاملة حقيبة ذهبية براقة، وهي الطلّة التي لاقت اعجاب متابعيها الذين تغزلوا بأناقة الفنانة التركية، مشددين على أنها زادت الأصفر أنوثة بجمال قوامها.




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