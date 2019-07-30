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هل تصدق.. الفلفل الحار يومياً يُفقِد الذاكرة؟!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كثير من الناس لا يعتبرون وجبة الطعام كاملة إلا إذا كان بصحبتها توابل حارة أو فلفل حار. لكن دراسة حديثة سوف تجعل هؤلاء يفكرون مرتين قبل إضافة التوابل الحارة أو الفلفل الحار إلى طعامهم.



فقد قام باحثون من جامعة جنوب أستراليا بدراسة أثبتت أن تناول التوابل الحارة يومياً يرفع خطر فقدان الذاكرة.


شملت الدراسة 4582 من البالغين تتراوح أعمارهم بين 15 و55 عاماً، وفحصت وجباتهم ونظامهم الغذائي وتأثيره على ذاكرتهم. وكشفت نتائج الدراسة أن من تناول أكثر من 50 ملجم يومياً من التوابل الحارة أو الفلفل الحار معرض بمقدار الضعف لتدهور الذاكرة وضعف الإدراك. كما كشفت الدراسة أن تدهور الذاكرة بسبب الطعام الحار يومياً أهم كثيراً من تأثير الفلفل الحار في فقدان الوزن.


وقال زومن شي رائد فريق الدراسة، إن استهلاك الفلفل الحار ثبت أنه مفيد لفقدان الوزن وتخفيض ضغط الدم في دراسات سابقة، غير أن هذه الدراسة وجدت تأثيراً أشد خطراً على الذاكرة عند البالغين.


وكشف تحليل وجبات الخاضعين للدراسة أن الفلفل الحار الطازج أو المجفف له نفس التأثير على تدهور الذاكرة، لكن الفلفل الحلو ليس له نفس التأثير.




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