هل, تصدق.., الفلفل, الحار, يومياً, يُفقِد, الذاكرة؟!,

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خلصت مراجعة بحثية إلى أن من يميلون لاتباع نظام غذائي تمثل النباتات العنصر الغالب...
تلعب الأطعمة التي يتناولها الإنسان دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة العقل، لا سيما...
قال باحثون إسبان إن تناول الرجال لنحو 60 غراما من الجوز والبندق واللوز يوميا قد...
مع أن بعض العلماء يؤكدون على خطورة تناول العصير الطازج، هناك علماء يؤكدون العكس...
حدد فريق من العلماء من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وقطر المنتج...
قد يبدو التين والتمر متشابهين تماما، إذ يتم تناولهما طازجين أو مجففين، إلا أن...
نوّه خبراء إلى أن إعطاء الماء للرضيع حديث الولادة قد يكون قاتلًا، وذلك لأن أقل...
تحوي فاكهة المانغو العديد من المعادن والفيتامينات المختلفة، منها فيتامين "س"، و...
من أجل الحفاظ على الصحة يجب تناول كمية محددة من البروتينات يوميا. لأن البروتينات...
لطالما نصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول تفاحة في اليوم للحفاظ على صحة جيدة...