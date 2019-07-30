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إذا كان العيش في جزيرة معزولة قد داعب تفكيرك يوما، فقد تكون هذه فرصتك للانتقال...
اكتشف علماء كوكبا جديدا أثار اهتمامهم لقربه من الأرض، وإمكانية مراقبته في...
قتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرون في إحدى البلدات التابعة لقضاء بعلبك في لبنان، ليلة السبت...
شمسنا هي النجمة الوحيدة في نظامنا الشمسي، ولكن هناك في الكون الأوسع، نجوم عديدة...
قتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، مساء الخميس، بمدينة لوس أنجلوس...
كشفت دراسة جديدة أن الحيوانات لا تتكيّف بسرعة كافية لمواكبة التغير المناخي...
تعتزم الصين قريبا إطلاق قطار سريع تصل سرعته إلى 800 كم/ساعة، وسيعمل على أساس تقنية...
تسلّل لورنزو وهو طفل في الثانية من عمره إلى الحزام الذي تُنقل عليه حقائب...
أخفق رحل فرنسي، الخميس، في تحدي عبور القنال الإنجليزي عبر اللوح الطائر، وكانت...
في ملحمة بطولية، أقدم كلبان على إنقاذ طفلة صغيرة من أنياب أفعى كوبرا كادت أن تفتك...