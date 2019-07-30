روسيا:, لايمكن, ابقاء, القضية, الفلسطينية, رهينة, لمواقف, واشنطن,

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قتل 17 شخصا على الأقل في مدينة روالبندي فجر اليوم الثلاثاء، إثر تحطم طائرة عسكرية...
بدأ العد التنازلي لانطلاق رالي عسير بالسعودية، في الجولة الافتتاحية من بطولة...
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إيران لم تربح في أي حرب،...
بلغ عدد الحجاج السوريين من الائتلاف المعارض الواصلين إلى السعودية عبر تركيا نحو...
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أمله في انضمام دول الخليج إلى خطة...
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني،...
أعلن رئيس "اتحاد أحزاب اليمين"، الاسرائيلي رافي بيرتس ووزير المواصلات الاسرائيلي...
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريح سفير السعودية بالأمم المتحدة، عبد الله...
قالت خلية الصقور الاستخبارية التابعة للداخلية العراقية إن زعيم تنظيم داعش أبو...
زار الرئيس السوري، بشار الأسد، وعائلته، امس الأحد، مطعما غرب العاصمة السورية...