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روسيا: لايمكن ابقاء القضية الفلسطينية رهينة لمواقف واشنطن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن واشنطن اتخذت نهجا لتدمير المرجعيات الدولية لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الخطوات الأمريكية أحادية الجانب مضرة لعملية التسوية.



وجاء في بيان للخارجية الروسية، نشر اليوم الاثنين على موقعها الرسمي، أن موسكو قلقة إزاء استمرار التوتر في ما يخص عملية التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية التي "أصبحت رهينة لمواقف واشنطن أحادية الجانب".


وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الولايات المتحدة عرقلت، يوم 25 يوليو، إصدار مجلس الأمن الدولي بيانا يدين هدم إسرائيل لبيوت فلسطينيين في القدس الشرقية، الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي من قبل إسرائيل.


كما أشارت إلى مداخلة المبعوث الأمريكي الخاص، جيسون غرينبلات، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم 24 يوليو، الذي شكك في جدوى البحث عن توافق دولي بشأن التسوية في الشرق الأوسط وقرارات مجلس الأمن ذات الشأن.


وقالت الخارجية الروسية إن "الموقف الأمريكي الهدام الذي يتعارض مع مواقف الأغلبية الساحقة لأعضاء المجتمع الدولي، يظهر مرة أخرى أن نهج واشنطن يهدف إلى تدمير المرجعيات الدولية المعترف بها، والمثبتة في قرارات مجلس الأمن الدولي".




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