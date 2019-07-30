الناصرة - اصابة امرأة اثر حريق شب في عدد من المنازل القديمة

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طواقم اطفاء وانقاذ عملت على اتخليص المصابه واخماد الحريق .يجري تحقيق في اسباب اندلاع الحريق.

اصابة سيده اثر حريق شب في عدد من المنازل القديمة מבנה יביל بمدينة الناصرة فجر اليوم الثلاثاء .

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