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الناصرة - اصابة امرأة اثر حريق شب في عدد من المنازل القديمة



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اصابة سيده اثر حريق شب في عدد من المنازل القديمة מבנה יביל بمدينة الناصرة فجر اليوم الثلاثاء .





طواقم اطفاء وانقاذ عملت على اتخليص المصابه واخماد الحريق .يجري تحقيق في اسباب اندلاع الحريق.


  




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