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وصول 12921 حاجا سوريا إلى السعودية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بلغ عدد الحجاج السوريين من الائتلاف المعارض الواصلين إلى السعودية عبر تركيا نحو 12921 حاجا، بعد وصول 2041 حاجا، يوم الأحد.



وبينت "لجنة الحج العليا" التابعة لـ"الائتلاف الوطني"، أن 9579 حاجا من المتوقع أن يصلوا إلى البقاع المقدسة في الأيام القادمة.


وأعلنت "لجنة الحج العليا" وصول أول طائرة للحجاج السوريين إلى مدينة جدة السعودية، والقادمين من مدينة هاتاي التركية، يوم الأربعاء، مع بدء تدفق الحجاج السوريين من عدة بلدان مسجلين فيها إلى الأراضي المقدسة لأداة فريضة الحج.




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