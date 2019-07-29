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تحرك أمريكي لتحقيق انضمام دول الخليج إلى "صفقة القرن"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أمله في انضمام دول الخليج إلى خطة "صفقة القرن"، وذكر أن كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد جوشنر، سيزور المنطقة قريبا لتحقيق هذا الهدف.  وقال بومبيو، خلال مشاركته في منتدى لنادي واشنطن الاقتصادي، اليوم الاثنين، تعليقا على سير عملية السلام بين الجانبين والخطة الأمريكية الخاصة به: "هناك سبب لعدم حل هذه القضية على مدار أكثر من 40 عاما، وفي نهاية المطاف هذا سيكون قرارا لرئيس الوزراء الإسرائيلي والقيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة".  وأشار بومبيو إلى انه كان "منخرطا بعمق في جهود" كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الذي يعتبر مسؤولا عن خطة السلام الأمريكية.  وذكر بومبيو أن كوشنر يقوم قريبا بجولة إلى دول المنطقة "لتسليط الضوء على السبيل إلى الأمام"، الذي تقترحه الولايات المتحدة على "شركائها"، وأوضح: "في نهاية المطاف، يمكننا عرض رؤيتنا وخطتنا، اللتين نأمل بأن يشاركوا فيها. ونامل في أن نحقق انضمام دول الخليج، وكذلك صراحة البلدان الأوروبية، إلينا في هذه الجهود، لتقول إن هذا هو السبيل إلى الأمام".  وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "وفي النهاية، القرار حول التوصل غلى هذا التقارب الأصلي يعود إلى هذين البلدين وإلى قيادتيهما".  وأشار إلى أن الكشف عن خطة السلام الأمريكية سيتم قريبا، رافضا ذكر اي تفاصيل حولها، فيما قال إن الولايات المتحدة ستفضل الحل الذي سيتفق عليه كل من الفلسطينيين والإسرائيليين".
تحرك أمريكي لتحقيق انضمام دول الخليج إلى "صفقة القرن"




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