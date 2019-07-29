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اصابة فتى 12 عاماً طعناً في النقب



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وصل الى مستشفى سوروكا في بئر السيع فتى يبلغ من العمر 12 عاماً جراء تعرضه للطعن خلال شجار في بلدة السيد قرب حورة بالنقب .


وافاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الحديث يدور عن فتى وصل الى عيادة محلية في بئر السبع وهو مصاب بجراح متوسطة جراء طعن , وتم نقله الى المستشفى .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة فتى 12 عاماً طعناً في النقب




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