اصابة, فتى, 12, عاماً, طعناً, في, النقب,

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أصيبت سيدة بالاربعينيات من عمرها مساء اليوم الاثنين بجراح وصفت بين المتوسطة...
أصيب شاب يبلغ من العمر 17 عاماً بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر...
مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاثنين اعتقال مشتبهة(46عاماً)من شفاعمرو بشبهة...
شيعث جماهير غفيرة من كفركنا والمنطقة عصر اليوم الاثنين جثمان الشاب بشار خالد...
اسفر حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وحافلة صغيرة مينيبوس على شارع 70 قرب مفرق هتشبي...
اجتمعت اللجنة المحلية في الجلبوع صباح اليوم الاثنين لمناقشة خطة إقامة محطة توليد...
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم مُساهمة مقدارها 14.9 مليون يورو إلى السلطة...
تشير المعطيات التي رصدتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد ان شهر آب اغسطس والذي يقع في...
اتشحت كفركنا سوادا حزنا وألما على رحيل ابنها بشار خالد حكروش 19 عاما بجريمة قتل...
تأهل الفريق الممثل لدائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت...