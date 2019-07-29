اصابة, فتى, 12, عاماً, طعناً, في, النقب,

وصل الى مستشفى سوروكا في بئر السيع فتى يبلغ من العمر 12 عاماً جراء تعرضه للطعن خلال شجار في بلدة السيد قرب حورة بالنقب .

وافاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الحديث يدور عن فتى وصل الى عيادة محلية في بئر السبع وهو مصاب بجراح متوسطة جراء طعن , وتم نقله الى المستشفى .الشرطة باشرت التحقيق .