كريستيانو, خلال, تكريم, اساطير, الماركا:, أحن, إلى, ريال, مدريد.., وهذا, اللقب, الأغلى, في, مسيرتي,

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس اليوم الإثنين، أن نادي ريال مدريد، كان له تأثير كبير عليه من الناحية الشخصية، وأنه يكن له ودًا خاصًا، بعدما قضى بين جدرانه 9 سنوات قدم خلالها أفضل مواسمه عبر مسيرته على الإطلاق.

وقال رونالدو بعدما تسلم اليوم جائزة "أسطورة ماركا" التي منحتها له صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أهم شيء هو أن مسيرتي مضت بشكل جيد بعد خروجي من ريال مدريد؛ لأنه ليس من السهل أن تغادر الملكي بالطريقة التي خرجت بها بعد 9 سنوات، ثم تنضم لدوري مختلف مع زملاء مختلفين، وفي عمر الـ 33".وتابع: "في رأيي كان أحد أفضل مواسمي سواء على الجانب الفردي، أو الجماعي، الفوز بـ3 ألقاب يعني أن الموسم كان رائعا".وتم تكريم رونالدو اليوم من قبل صحيفة "ماركا" في حفل أقيم في مسرح "الملكة فيكتوريا" بالعاصمة الإسبانية مدريد.واعترف المهاجم البرتغالي بأنه يفتقد مسيرته مع مانشستر يونايتد، ومع ريال مدريد أيضا، ولكنه أكد أنه يشعر بحنين أكبر للنادي الملكي.وأضاف رونالدو قائلا: "مكثت سنين أطول في مدريد، وأطفالي ترعرعوا هنا، وتعرفت هنا على خطيبتي".وتابع: "مدينة مدريد تروق لي كثيرا، هنا لدي أعمال تجارية ولعبت مع ناد كان له تأثيره على شخصيتي لأنني لعبت فيه لمدة 9 سنوات وأكن له ودا خاصا".وأوضح البرتغالي أنه لم يكن يتصور عندما كان صغيرا أنه سيفوز بالعديد من الألقاب، عندما اتخذ أصعب قرار في حياته بالرحيل عن مسقط رأسه بمدينة ماديرا البرتغالية وترك عائلته وهو في الـ 11 من عمره للعب لصالح نادي سبورتنج لشبونة.واستطرد رونالدو متحدثا عن سبورتنج لشبونة، حيث قال: "إنه الفريق الأفضل بالبرتغال بجانب بورتو وبنفيكا، كنت أحلم بأن أكون لاعبا محترفا وليس الفوز بالكرة الذهبية، لقد أصبحت لاعبا محترفا في الثامنة عشر أو التاسعة عشر".وأكمل: "جميع الألقاب مهمة، ولكن على مستوى الأندية فزت بدوري الأبطال والدوري الإسباني، ولكن على الأرجح الفوز بكأس أوروبا مع البرتغال في 2016 كان الأهم في مسيرتي، الفوز مع النادي لا يتساوى مع الفوز مع بلدك الذي يكون أصعب".وأشار رونالدو إلى أن يوفنتوس هو أحد المرشحين للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.وأوضح قائلا: "سنحاول الفوز بها، ولكنها مسابقة صعبة للغاية، الجميع يرغب في الفوز بها، ريال مدريد وبرشلونة، الذي دعم صفوفه بشكل جيد للغاية، وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، يوفنتوس سينافس عليها، ولكن سيفوز بها فريق واحد في النهاية".ووجه طفل في القاعة كان يرتدي قميص ريال مدريد، رسالة لرونالدو، أكد فيها أنه شعر بالأسف عن مغادرته للنادي الملكي، ليرد كريستيانو: "أنا أيضًا" ليضحك بعدها النجم البرتغالي والطفل. وحول الكرة الذهبية، قال: "آمل في تحقيقها، لكن ذلك ليس بالأمر السهل".