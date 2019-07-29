تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-29 00:01:46 تحرك أمريكي لتحقيق انضمام دول الخليج إلى "صفقة القرن" |  2019-07-29 22:11:06 اصابة فتى 12 عاماً طعناً في النقب |  2019-07-29 23:05:11 كريستيانو خلال تكريم اساطير الماركا: أحن إلى ريال مدريد.. وهذا اللقب الأغلى في مسيرتي |  2019-07-29 22:01:59 اصابة سيدة بالخطاً خلال اطلاق نار في اللد |  2019-07-30 00:00:37 نتنياهو ينوي بناء مشاريع سكنية للفلسطينيين في مناطق C |  2019-07-30 00:00:14 مصر والاردن تؤكدان ضرورة استئناف المفاوضات مع اسرائيل |  2019-07-29 19:32:52 سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة " حب حب " |  2019-07-29 19:31:29 هل تحد الأنظمة النباتية من خطر الإصابة بالسكري؟ |  2019-07-29 19:28:08 شاكيد تترأس تحالف اليمين الموحد |  2019-07-29 19:22:22 اصابة شاب بجراح خطيرة جراء اثر تعرضه لاطلاق نار في جسر الزرقاء |  2019-07-29 17:31:24 جماهير ريال مدريد تعاكس قرار بيريز |  2019-07-29 17:19:02 كفركنا:تشييع جثمان الشاب بشار حكروش ضحية القتل في كريات شمونة والمحكمة تمدد اعتقال المشتبه |  2019-07-29 16:05:45 فيديو وصور - 8 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع 70 قرب يوكنعام وانقلاب حافلة ركاب صغيرة |  2019-07-29 16:00:09 كوكب خارجي بـ 3 شموس يبعث الأمل لاكتشاف فضائي غير مسبوق! |  2019-07-29 16:00:20 إجماع كامل في الجلبوع ضد إقامة محطة توليد طاقة بالغاز في المنطقة‎ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة سيدة بالخطاً خلال اطلاق نار في اللد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أصيبت سيدة بالاربعينيات من عمرها مساء اليوم الاثنين بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة خلال اطلاق نار في مدينة اللد .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابة للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالتها بالمستقرة .

الشرطة باشرت التحقيق , كما وافاد شهود عيان أن الحديث يدور عن مطاردة بين سيارتين تم خلالها اطلاق نار مما ادى الى اصابة السيدة عن طريق الخطاً .


صورة توضيحية
اصابة سيدة بالخطاً خلال اطلاق نار في اللد




كلمات متعلقة

اصابة, سيدة, بالخطاً, خلال, اطلاق, نار, في, اللد,

تابعونــا

اصابة فتى 12 عاماً طعناً في النقب اصابة فتى 12 عاماً طعناً في النقب 2019-07-29 | 22:11:06

وصل الى مستشفى سوروكا في بئر السيع فتى يبلغ من العمر 12 عاماً جراء تعرضه للطعن خلال...

اصابة شاب بجراح خطيرة جراء اثر تعرضه لاطلاق نار في جسر الزرقاء اصابة شاب بجراح خطيرة جراء اثر تعرضه لاطلاق نار في جسر الزرقاء 2019-07-29 | 19:22:22

أصيب شاب يبلغ من العمر 17 عاماً بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر...

تمديد اعتقال مشتبهة بالضلوع بقتل الشاب سعيد حجيرات تمديد اعتقال مشتبهة بالضلوع بقتل الشاب سعيد حجيرات 2019-07-29 | 17:27:41

مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاثنين اعتقال مشتبهة(46عاماً)من شفاعمرو بشبهة...

كفركنا:تشييع جثمان الشاب بشار حكروش ضحية القتل في كريات شمونة والمحكمة تمدد اعتقال المشتبه كفركنا:تشييع جثمان الشاب بشار حكروش ضحية القتل في كريات شمونة والمحكمة تمدد اعتقال المشتبه 2019-07-29 | 17:19:02

شيعث جماهير غفيرة من كفركنا والمنطقة عصر اليوم الاثنين جثمان الشاب بشار خالد...

فيديو وصور - 8 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع 70 قرب يوكنعام وانقلاب حافلة ركاب صغيرة فيديو وصور - 8 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع 70 قرب يوكنعام وانقلاب حافلة ركاب صغيرة 2019-07-29 | 16:05:45

اسفر حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وحافلة صغيرة مينيبوس على شارع 70 قرب مفرق هتشبي...

إجماع كامل في الجلبوع ضد إقامة محطة توليد طاقة بالغاز في المنطقة‎ إجماع كامل في الجلبوع ضد إقامة محطة توليد طاقة بالغاز في المنطقة‎ 2019-07-29 | 16:00:20

اجتمعت اللجنة المحلية في الجلبوع صباح اليوم الاثنين لمناقشة خطة إقامة محطة توليد...

الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس الشرقية بـ 14.9 مليون يورو الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس الشرقية بـ 14.9 مليون يورو 2019-07-29 | 16:00:32

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم مُساهمة مقدارها 14.9 مليون يورو إلى السلطة...

مع بداية النصف الثاني من العطلة الصيفية - آب اللهّاب الشهر الأخطر على حياة الاولاد جراء الاصابات غير المتعمدة مع بداية النصف الثاني من العطلة الصيفية - آب اللهّاب الشهر الأخطر على حياة الاولاد جراء الاصابات غير المتعمدة 2019-07-29 | 13:02:35

تشير المعطيات التي رصدتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد ان شهر آب اغسطس والذي يقع في...

كفركنا تشيع جثمان فقيدها الشاب بشار خالد حكروش اليوم كفركنا تشيع جثمان فقيدها الشاب بشار خالد حكروش اليوم 2019-07-29 | 12:26:33

اتشحت كفركنا سوادا حزنا وألما على رحيل ابنها بشار خالد حكروش 19 عاما بجريمة قتل...

جامعة بيرزيت - الثانية عالميا في مسابقة نيورمبرغ للمحاكمات الصورية جامعة بيرزيت - الثانية عالميا في مسابقة نيورمبرغ للمحاكمات الصورية 2019-07-29 | 10:56:42

تأهل الفريق الممثل لدائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دارين توفيق طاطور تخفيف العقوبة الحبس المنزلي الشاعرة الناشطة الرينة قرية محكمة مناقشة حادث عمل محطة وقود مغسلة شفاعمرو شاب دهس مستشفى رمبام حيفا مصرع 85 عربيا منذ بداية العام 2015 شوارع البلاد أور يروك جمعيةمصرع ابراهيم الحويطي الغول عامل شاب عربي ابو القرينات النقب حادث عمل جثة تراكتور خلال عمله سخنين مسيرة تكبيرات عيد الفطر مشاركة اجواء احتفالية مدينة اهالي اختتام دوري الصحابه كرة القدم شهر رمضان المبارك الناصرة مباريات علي سلام بلدية المدرسة الثانوية دار الحكمة الفوج الخامس طلابها تحتفل ام الفحم طلابها شارع مسكنة عميعاد جولاني مفترق عيلبون افتتاح مشروع وزارة المواصلات هدم بيت عمر ياسين طمرة استنكار مظاهرة دائرة مكاتب اراضي اسرائيل الناصرة بث مباشر دوري ابطال اوربا : برشلونةمدريدبث مباشر.دوري ابطال اوربابيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل الصنارة تلتقي سعد المجرد المغرب موازين مهرجان يارا مشعور ليلك ارييه درعي الوزير الداخلية توسيع نفوذ مدينة سخنين 1835 دونم انقطاع الكهرباء ارجاء مختلفة من البلاد خلل شركة عطل تقوم الشركة اصابتان انقلاب سيارة قرب شعب اليوم حادث طرق ذاتي حيان مركز طبي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com