اصابة, سيدة, بالخطاً, خلال, اطلاق, نار, في, اللد,

أصيبت سيدة بالاربعينيات من عمرها مساء اليوم الاثنين بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة خلال اطلاق نار في مدينة اللد .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصابة للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالتها بالمستقرة .الشرطة باشرت التحقيق , كما وافاد شهود عيان أن الحديث يدور عن مطاردة بين سيارتين تم خلالها اطلاق نار مما ادى الى اصابة السيدة عن طريق الخطاً .صورة توضيحية