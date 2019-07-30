نتنياهو ينوي بناء مشاريع سكنية للفلسطينيين في مناطق C

كشفت قناة كان المتلفزة الليلة عن ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبادر الى خطة استثنائية، تنص على إقامة مشاريع بناء لفلسطينيين في مناطق مصنفة سي، مع دفع اعمال البناء داخل المستوطنات في هذه المناطق الى الامام. وأضافت القناة أن المجلس السياسي والأمني ناقش هذه الخطة وأن بعض أعضاء المجلس أبدوا عن تحفظاتهم لها. كما وصفت جهات في المجلس الخطة بحساسة ملمحة الى امكانية وجود علاقة بينها وبين زيارة جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة قريبا، وخطة السلام الأمريكية المسماة "بصفقة القرن".