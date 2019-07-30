مصر والاردن تؤكدان ضرورة استئناف المفاوضات مع اسرائيل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، أهمية تكثيف جهود استئناف المفاوضات وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة. وقال المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان له عقب جلسة المباحثات التي تمت في قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، إن جلسة المباحثات الثنائية تناولت الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وضرورة العمل على دفع الجهود الدولية الرامية للتصدي للإرهاب، في إطار استراتيجية شاملة تسعى للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد المجتمع الدولي بأسره.