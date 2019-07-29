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سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة " حب حب "



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أطلق الفنان سامو زين أحدث أعمال الفنية، فيديو كليب أغنيته الجديدة " حب حب " وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز امين و والموزغ الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو من إخراج إسماعيل الأرباس.
وقد شوق سامو زين جمهوره على إنستغرام ومواقع التواصل الإجتماعي من خلال نشره بوست لغلاف الأغنية وتفاعله مع الجمهور من خلال "  stories " وذلك بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ ايام و طرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
ونجحت أغنية " حب حب " في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعام العربي، وذلك بعد إحتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل : سوريا و السعودية ومصر و والكويت  ...
وتقول كلمات الأغنية : اسمي تغير لاجل عيونك، اسمي صاير مجنونك، مااتنفس من دونك ياانفاسي، وبكلبي تغير صوت الگلب،  والطب طب صارت حب حب، اي عادي لا تستغرب ...
يشار أن اخر أعمال سامو زين الغنائية كليب أغنية " سامو زين " وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير " لو عمري يرجع " أما على مستوى التمثيل أخر ظهور له كان بشهر رمضان الكريم من خلال حلوله كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل بدل الحدوثة.
سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة " حب حب "




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