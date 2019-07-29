شاكيد تترأس تحالف اليمين الموحد

أعلن رئيس "اتحاد أحزاب اليمين"، الاسرائيلي رافي بيرتس ووزير المواصلات الاسرائيلي بيزال سموتريتش التوصل إلى اتفاق مع رؤساء حزب اليمين الجديد، للترشح في كتلة مشتركة في الانتخابات المقبلة. وحسب الاتفاق تترأس أيليت شاكيد القائمة يليها الحاخام رافي بيرتس، ومن ثم بتسلئيل سموتريتش، والرابع نفتالي بينت. ومن بين بنود الاتفاق التي تم التوصل إليها إجراء مفاوضات مع نتنياهو من أجل إقامة حكومة يمينية تحت قيادته، وسيتم دمج الأحزاب اليهودية وغيرها من الأحزاب اليمينية في القائمة.