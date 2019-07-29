شاكيد, تترأس, تحالف, اليمين, الموحد,

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وصفت وزارة الخارجية الإيرانية تصريح سفير السعودية بالأمم المتحدة، عبد الله...
قالت خلية الصقور الاستخبارية التابعة للداخلية العراقية إن زعيم تنظيم داعش أبو...
زار الرئيس السوري، بشار الأسد، وعائلته، امس الأحد، مطعما غرب العاصمة السورية...
قال وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب، إنه يجب الإفراج عن ناقلة النفط...
أعلنت شبكة "واتساب" العملاقة في مجال خدمات المراسلة الجمعة عزمها إطلاق خدمتها...
حصلت الطفلة السورية، نور ليث إبراهيم (12 عاما)، على لقب "أذكى طفل في العالم، وذلك...
أعلن خفر السواحل الأمريكية، تفكيك شبكة تضم تجار مخدرات وضبط 13 طناً من الكوكايين...
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن طهران رفضت عرضه السفر إلى إيران ومخاطبة...
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان...
سقط 4 قتلى و12 جريحا جرّاء إطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا...