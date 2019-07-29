اصابة, شاب, بجراح, خطيرة, جراء, اثر, تعرضه, لاطلاق, نار, في, جسر, الزرقاء,

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الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء نقلت الشاب بجراح خطيرة الى مستشفى هيلل يافيه في الخطيرة .ألشرطة باشرت التحقيق .

أصيب شاب يبلغ من العمر 17 عاماً بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء مساء اليوم الاثنين .

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