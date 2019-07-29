اصابة, شاب, بجراح, خطيرة, جراء, اثر, تعرضه, لاطلاق, نار, في, جسر, الزرقاء,

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مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاثنين اعتقال مشتبهة(46عاماً)من شفاعمرو بشبهة...
شيعث جماهير غفيرة من كفركنا والمنطقة عصر اليوم الاثنين جثمان الشاب بشار خالد...
اسفر حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وحافلة صغيرة مينيبوس على شارع 70 قرب مفرق هتشبي...
اجتمعت اللجنة المحلية في الجلبوع صباح اليوم الاثنين لمناقشة خطة إقامة محطة توليد...
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم مُساهمة مقدارها 14.9 مليون يورو إلى السلطة...
تشير المعطيات التي رصدتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد ان شهر آب اغسطس والذي يقع في...
اتشحت كفركنا سوادا حزنا وألما على رحيل ابنها بشار خالد حكروش 19 عاما بجريمة قتل...
تأهل الفريق الممثل لدائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت...
أصدر مجلسا دير الأسد وكفركنا، بيانيْن استنكرا فيهما وشجبا جريمة القتل التي...
اعلن ان الضحية في حادثة الغرق يوم الاحد في شاطئ كريات يام هي المحامية رنا سعيد من...