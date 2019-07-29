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اصابة شاب بجراح خطيرة جراء اثر تعرضه لاطلاق نار في جسر الزرقاء



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أصيب شاب يبلغ من العمر 17 عاماً بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء مساء اليوم الاثنين .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء نقلت الشاب بجراح خطيرة الى مستشفى هيلل يافيه في الخطيرة .

ألشرطة باشرت التحقيق .
اصابة شاب بجراح خطيرة جراء اثر تعرضه لاطلاق نار في جسر الزرقاء




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