تمديد, اعتقال, مشتبهة, بالضلوع, بقتل, الشاب, سعيد, حجيرات,

مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاثنين اعتقال مشتبهة(46عاماً)من شفاعمرو بشبهة ضلوعهما بمقتل الشاب سعيد مقبل حجيرات في المدينة الاسبوع الماضي .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن القضية تحت امر حظر نشر وتم تمديد اعتقال السيدة حتى يوم الخميس 01.08.2019.