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تمديد اعتقال مشتبهة بالضلوع بقتل الشاب سعيد حجيرات



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مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاثنين اعتقال مشتبهة(46عاماً)من شفاعمرو بشبهة ضلوعهما بمقتل الشاب سعيد مقبل حجيرات في المدينة الاسبوع الماضي .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن القضية تحت امر حظر نشر وتم تمديد اعتقال السيدة حتى يوم الخميس 01.08.2019.
تمديد اعتقال مشتبهة بالضلوع بقتل الشاب سعيد حجيرات




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