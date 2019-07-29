كفركنا:تشييع, جثمان, الشاب, بشار, حكروش, ضحية, القتل, في, كريات, شمونة, والمحكمة, تمدد, اعتقال, المشتبه,

شيعث جماهير غفيرة من كفركنا والمنطقة عصر اليوم الاثنين جثمان الشاب بشار خالد حكروش ضحية حادث القتل في مصنع بكريات شمونة امس الاحد .

وقد انطلقت الجنازة من منزل عائلة المرحوم للصلاة عليه في مسجد ابو بكر الصديق ثم الى المقبرة الاسلامية في البلدة .وكان قد لقي الشاب بشار خالد حكروش من كفركنا (21 عاماً)مصرعه بعد ان تعرض للطعن خلال عمله في مصنع للحوم في مدينة كريات شمونة مساء الاحد .الطواقم الطبية هرعت للمكان وحاولت انقاذ الشاب الا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اعلان وفاته على الفور .الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت شاب من دير الاسد بشبهة قيامه بالجريمة , بعد فترة قصيرة من هروبه تم اعتقاله ,محكمة الصلح في الناصرة مددت اعتقال المشتبه حتى تاريخ 4-08-2019.