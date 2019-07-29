تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-29 19:32:52 سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة " حب حب " |  2019-07-29 19:31:29 هل تحد الأنظمة النباتية من خطر الإصابة بالسكري؟ |  2019-07-29 19:28:08 شاكيد تترأس تحالف اليمين الموحد |  2019-07-29 19:22:22 اصابة شاب بجراح خطيرة جراء اثر تعرضه لاطلاق نار في جسر الزرقاء |  2019-07-29 17:31:24 جماهير ريال مدريد تعاكس قرار بيريز |  2019-07-29 17:19:02 كفركنا:تشييع جثمان الشاب بشار حكروش ضحية القتل في كريات شمونة والمحكمة تمدد اعتقال المشتبه |  2019-07-29 16:05:45 فيديو وصور - 8 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع 70 قرب يوكنعام وانقلاب حافلة ركاب صغيرة |  2019-07-29 16:00:09 كوكب خارجي بـ 3 شموس يبعث الأمل لاكتشاف فضائي غير مسبوق! |  2019-07-29 16:00:20 إجماع كامل في الجلبوع ضد إقامة محطة توليد طاقة بالغاز في المنطقة‎ |  2019-07-29 16:00:32 الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس الشرقية بـ 14.9 مليون يورو |  2019-07-29 16:00:33 ساديو ماني يوفر نفقات عطلته للتبرع ببناء مدرسة ومستشفى في قريته بالسنغال |  2019-07-29 14:40:27 طهران: سنرد بالمثل على أي إشارة سعودية إيجابية |  2019-07-29 14:37:48 المخابرات العراقية: البغدادي أصيب بالشلل |  2019-07-29 13:02:35 مع بداية النصف الثاني من العطلة الصيفية - آب اللهّاب الشهر الأخطر على حياة الاولاد جراء الاصابات غير المتعمدة |  2019-07-29 12:26:33 كفركنا تشيع جثمان فقيدها الشاب بشار خالد حكروش اليوم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كفركنا:تشييع جثمان الشاب بشار حكروش ضحية القتل في كريات شمونة والمحكمة تمدد اعتقال المشتبه



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



شيعث جماهير غفيرة من كفركنا والمنطقة عصر اليوم الاثنين جثمان الشاب بشار خالد حكروش ضحية حادث القتل في مصنع بكريات شمونة امس الاحد .


وقد انطلقت الجنازة من منزل عائلة المرحوم للصلاة عليه في مسجد ابو بكر الصديق ثم الى المقبرة الاسلامية في البلدة .

وكان قد لقي الشاب بشار خالد حكروش من كفركنا (21 عاماً)مصرعه بعد ان تعرض للطعن خلال عمله في مصنع للحوم في مدينة كريات شمونة مساء الاحد .
الطواقم الطبية هرعت للمكان وحاولت انقاذ الشاب الا أن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم اعلان وفاته على الفور .
الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت شاب من دير الاسد بشبهة قيامه بالجريمة , بعد فترة قصيرة من هروبه تم اعتقاله ,محكمة الصلح في الناصرة مددت اعتقال المشتبه حتى تاريخ 4-08-2019.




كلمات متعلقة

كفركنا:تشييع, جثمان, الشاب, بشار, حكروش, ضحية, القتل, في, كريات, شمونة, والمحكمة, تمدد, اعتقال, المشتبه,

تابعونــا

اصابة شاب بجراح خطيرة جراء اثر تعرضه لاطلاق نار في جسر الزرقاء اصابة شاب بجراح خطيرة جراء اثر تعرضه لاطلاق نار في جسر الزرقاء 2019-07-29 | 19:22:22

أصيب شاب يبلغ من العمر 17 عاماً بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في بلدة جسر...

تمديد اعتقال مشتبهة بالضلوع بقتل الشاب سعيد حجيرات تمديد اعتقال مشتبهة بالضلوع بقتل الشاب سعيد حجيرات 2019-07-29 | 17:27:41

مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاثنين اعتقال مشتبهة(46عاماً)من شفاعمرو بشبهة...

فيديو وصور - 8 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع 70 قرب يوكنعام وانقلاب حافلة ركاب صغيرة فيديو وصور - 8 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع 70 قرب يوكنعام وانقلاب حافلة ركاب صغيرة 2019-07-29 | 16:05:45

اسفر حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وحافلة صغيرة مينيبوس على شارع 70 قرب مفرق هتشبي...

إجماع كامل في الجلبوع ضد إقامة محطة توليد طاقة بالغاز في المنطقة‎ إجماع كامل في الجلبوع ضد إقامة محطة توليد طاقة بالغاز في المنطقة‎ 2019-07-29 | 16:00:20

اجتمعت اللجنة المحلية في الجلبوع صباح اليوم الاثنين لمناقشة خطة إقامة محطة توليد...

الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس الشرقية بـ 14.9 مليون يورو الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس الشرقية بـ 14.9 مليون يورو 2019-07-29 | 16:00:32

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم مُساهمة مقدارها 14.9 مليون يورو إلى السلطة...

مع بداية النصف الثاني من العطلة الصيفية - آب اللهّاب الشهر الأخطر على حياة الاولاد جراء الاصابات غير المتعمدة مع بداية النصف الثاني من العطلة الصيفية - آب اللهّاب الشهر الأخطر على حياة الاولاد جراء الاصابات غير المتعمدة 2019-07-29 | 13:02:35

تشير المعطيات التي رصدتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد ان شهر آب اغسطس والذي يقع في...

كفركنا تشيع جثمان فقيدها الشاب بشار خالد حكروش اليوم كفركنا تشيع جثمان فقيدها الشاب بشار خالد حكروش اليوم 2019-07-29 | 12:26:33

اتشحت كفركنا سوادا حزنا وألما على رحيل ابنها بشار خالد حكروش 19 عاما بجريمة قتل...

جامعة بيرزيت - الثانية عالميا في مسابقة نيورمبرغ للمحاكمات الصورية جامعة بيرزيت - الثانية عالميا في مسابقة نيورمبرغ للمحاكمات الصورية 2019-07-29 | 10:56:42

تأهل الفريق الممثل لدائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت...

مجلسا دير الأسد وكفركنا يستنكران جريمة قتل حكروش مجلسا دير الأسد وكفركنا يستنكران جريمة قتل حكروش 2019-07-29 | 09:02:38

أصدر مجلسا دير الأسد وكفركنا، بيانيْن استنكرا فيهما وشجبا جريمة القتل التي...

مصرع المحامية رنا سعيد من القدس غرقا في كريات يام مصرع المحامية رنا سعيد من القدس غرقا في كريات يام 2019-07-29 | 06:02:48

اعلن ان الضحية في حادثة الغرق يوم الاحد في شاطئ كريات يام هي المحامية رنا سعيد من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طفل رضيع نسي داخل سيارة رهط مدينة الشرطة مستشفى سوروكا بئر السبع اسعاف حريق كبير فرع بنك مركنتيل قرية دبورية اضرار جسيمة دون اصابات فجر اليوم جامعة بير زيت مجلس انتخابات طلبه اجواء احتفالية تنافس كتل مناظرة انتخابية سجن الجلبواع مظاهرة رفع شعارات الفلسطيني المضرب عن الطعام النقب مشاركة مسيرة وادي زبالة حافلات العودة 19 النكبة محمد شامي رئيس مجلس محلي الجديدة المكر جلسة تصويت ميزانية اطلاق نار مبنى مجهولون حريق في احراش مدخل بلدة برطعة‎lh[بلدية الناصرة اجتماع العنف تظاهرة رفع شعارات علي سلام شرطة المدينة طارئ جلسة مكافحة طمرة محل بطاقات يانصيب سرقة مبلغ مال اغراض ممتلكات شرطة تحقيق مصرع سائق دراجة نارية حادث طرق اسعاف شرطة مفرق مدينة طمرة ازدحامات مرورية حادث طرق شارع التفافي الناصرة مفرق دودج احتراق حريق اشتعال النار كراج سيارات قطع غيار قرية اكسال دبورية اضرار جسيمة طقس راصد امطار خماسيني جاف حار حر السبت نهاية الاسبوع الثلاثاء منخفض المهندس المقاول ابراهيم الياس عبود اثر مرض عضال الناصرة مدينة وفاة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com