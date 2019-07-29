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فوت شوف - لحظة وقوع الحادث على شارع 70 قرب يوكنعام وانقلاب الحافلة
2019-07-29 16:11:52
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لحظة وقوع الحادث على شارع 70 قرب يوكنعلم وانقلاب الحافلة
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