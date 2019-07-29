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فيديو وصور - 8 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع 70 قرب يوكنعام وانقلاب حافلة ركاب صغيرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وحافلة صغيرة مينيبوس على شارع 70 قرب مفرق هتشبي بين يوكنعام وحيفا , عصر اليوم الاثنين عن 8 اصابات منها خطيرة .


وافيد ان الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث قدم العلاج الاولي للمصابين ونقلهم للمستشفى لساتكمال علاجهم هناك .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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