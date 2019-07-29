فيديو وصور - 8 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع 70 قرب يوكنعام وانقلاب حافلة ركاب صغيرة

اسفر حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وحافلة صغيرة مينيبوس على شارع 70 قرب مفرق هتشبي بين يوكنعام وحيفا , عصر اليوم الاثنين عن 8 اصابات منها خطيرة .

وافيد ان الطاقم الطبي الذي وصل الى مكان الحادث قدم العلاج الاولي للمصابين ونقلهم للمستشفى لساتكمال علاجهم هناك .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.