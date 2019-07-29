كوكب, خارجي, بـ, 3, شموس, يبعث, الأمل, لاكتشاف, فضائي, غير, مسبوق!,

اكتشف علماء كوكبا جديدا أثار اهتمامهم لقربه من الأرض، وإمكانية مراقبته في المستقبل، مع احتمال رصد العلامات المحتملة للحياة خارج كوكبنا.

وعثر على كوكب LTT 1445Ab الواقع على بعد 22.5 سنة ضوئية، باستخدام البيانات التي جمعت بواسطة القمر الصناعي TESS التابع لوكالة "ناسا" الفضائية.ويدور الكوكب حول أحد نجومه الثلاثة القزمية الحمراء، ويعتقد أن لديه نحو 8 أضعاف كتلة كوكبنا، كما تبلغ درجة الحرارة على سطحه زهاء 320 درجة فهرنهايت (160 درجة مئوية).وفي حديثها مع New Scientist، قالت جينفر وينترز، المعدة المشاركة في البحث: "في حال كنت تقف على سطح هذا الكوكب، سترى 3 شموس في السماء، ولكن اثنتين منها بعيدة جدا وتبدو صغيرة الحجم".وبسبب قربه النسبي من الأرض، يمكن استخدام LTT 1445Ab للبحث عن علامات محتملة للحياة الغريبة.ويعتقد العلماء أن الكوكب المكتشف قد يملك جوا، مع إمكانية فحص المنطقة بحثا عن غازات مثل ثاني أكسيد الكربون، باستخدام أدوات اكتشاف جديدة جاهزة في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن يوفر LTT 1445Ab الكثير من الفرص لرصد اكتشافات جديدة، بسبب مداراته السريعة حول نجمه.