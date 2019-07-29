تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-29 16:05:45 فيديو وصور - 8 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع 70 قرب يوكنعام وانقلاب حافلة ركاب صغيرة |  2019-07-29 16:00:09 كوكب خارجي بـ 3 شموس يبعث الأمل لاكتشاف فضائي غير مسبوق! |  2019-07-29 16:00:20 إجماع كامل في الجلبوع ضد إقامة محطة توليد طاقة بالغاز في المنطقة‎ |  2019-07-29 16:00:32 الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس الشرقية بـ 14.9 مليون يورو |  2019-07-29 16:00:33 ساديو ماني يوفر نفقات عطلته للتبرع ببناء مدرسة ومستشفى في قريته بالسنغال |  2019-07-29 14:40:27 طهران: سنرد بالمثل على أي إشارة سعودية إيجابية |  2019-07-29 14:37:48 المخابرات العراقية: البغدادي أصيب بالشلل |  2019-07-29 13:02:35 مع بداية النصف الثاني من العطلة الصيفية - آب اللهّاب الشهر الأخطر على حياة الاولاد جراء الاصابات غير المتعمدة |  2019-07-29 12:26:33 كفركنا تشيع جثمان فقيدها الشاب بشار خالد حكروش اليوم |  2019-07-29 12:00:29 ظهور لافت وغير متوقع للأسد وعائلته في دمشق (بالصور) |  2019-07-29 11:05:23 بريطانيا: لن نقايض إيران! |  2019-07-29 11:00:47 "واتساب" تطلق قريبا خدمة الدفع وإرسال الأموال |  2019-07-29 10:56:42 جامعة بيرزيت - الثانية عالميا في مسابقة نيورمبرغ للمحاكمات الصورية |  2019-07-29 09:47:02 لقب أذكى طفل في العالم من نصيب الفتاة السورية نور |  2019-07-29 09:29:36 13 طن كوكايين عائمة في "المحيط" ومطاردة هوليودية لمروّجيها (فيديو) |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

6 أطعمة تنشط عقلك.. لا تبعدها عن مائدتك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلعب الأطعمة التي يتناولها الإنسان دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة العقل، لا سيما وأن العقل مركز التحكم في الجسم ومسؤول عن الحفاظ على نبضات قلبك وتنفس الرئتين والسماح لك بالتحرك والشعور والتفكير.



ومن هنا يأتي دور اختيار الأطعمة في تعزيز نشاط العقل والحفاظ على صحته، لا سيما الذاكرة والتركيز، نستعرض هنا 6 منها وفق ما ذكر موقع "ستاندرد ميديا".


القهوة


المكونان الرئيسيان في القهوة، الكافيين ومضادات الأكسدة، تساعدان العقل. إذ يزيد الكافيين اليقظة ويحسن الحالة المزاجية ويجعل التركيز أكثر حدة.


ووجدت دراسة أن الذين يشربون القهوة في الصباح أو بكميات قليلة طوال اليوم هم أكثر فاعلية في المهام التي تتطلب التركيز.


ويرتبط شرب القهوة على المدى الطويل بتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية، مثل الشلل الرعاش وألزهايمر.


الكركم


تبين أن الكركمين، وهو العنصر النشط في الكركم، يعبر حاجز الدم في الدماغ، مما يعني أنه يمكن أن يدخل الدماغ مباشرة وتستفيد منه الخلايا. وهو مركب قوي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات.


ويساعد الكركمين في تحسين الذاكرة لدى مرضى ألزهايمر، كما يخفف الاكتئاب ويعزز السيروتونين والدوبامين مما يحسن الحالة المزاجية.


ويلعب الكركمين دورا كبيرا في بناء خلايا الدماغ الجديدة، ويعزز التغذية العصبية المشتقة من الدماغ.


البروكلي


البروكلي مليء بالمركبات القوية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين (K)، إذ يمكن للشخص الحصول الكمية الموصى بها يوميا منه من خلال 91 غرام من البروكلي.


ويعد هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون ضروريا لتكوين السفينجوليبيدز، وهو نوع من الدهون يتم تعبئته بكثافة في خلايا المخ.


بالإضافة إلى فيتامين (K)، يحتوي البروكلي على عدد من المركبات التي تجعله مضادا للالتهابات والأكسدة، والتي قد تساعد في حماية الدماغ من التلف.


 بذور اليقطين


تحتوي بذور اليقطين على مضادات الأكسدة القوية، التي تحمي الجسم والدماغ من أضرار الجذور الحرة. كما أنها مصدر ممتاز للمغنيسيوم والحديد والزنك والنحاس.


والزنك عنصر ضروري لإشارة الأعصاب، والمغنيسيوم ضروري للتعلم والذاكرة أما النحاس فيستخدمه العقل للمساعدة في التحكم في الإشارات العصبية. ويرتبط نقص الحديد غالبا بضعف في وظائف المخ.


البرتقال


يمكنك الحصول على فيتامين (C) اللازم لك يوميا عن طريق تناول حبة واحد من البرتقال متوسطة الحجم، فهذا الفيتامين عامل رئيسي في منع التدهور العقلي المرتبط بالشيخوخة ومرض ألزهايمر.


ويعد فيتامين (C) هو أحد مضادات الأكسدة القوية، التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر في خلايا الدماغ وتدعم صحته مع تقدم العمر.


ويمكن أيضا الحصول على كميات ممتازة من فيتامين (C) من الفلفل الحلو والجوافة والكيوي والطماطم والفراولة.


الأسماك الدهنية


الأسماك الدهنية غالبا ما تكون على رأس قائمة الأطعمة المغذية للدماغ، ومن بينها السلمون والسلمون المرقط والسردين، وكلها مصادر غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.


وتشكل الدهون حوالي 60 بالمئة من الدهون، نصف هذه الدهون من نوع أوميغا 3، التي يستخدمها العقل لبناء خلايا المخ والأعصاب، وهذه الدهون ضرورية للتعلم وتعزيز الذاكرة.




كلمات متعلقة

6, أطعمة, تنشط, عقلك.., لا, تبعدها, عن, مائدتك,

تابعونــا

المكسرات تقدم فائدة غير متوقعة للرجال! المكسرات تقدم فائدة غير متوقعة للرجال! 2019-07-29 | 14:30:27

قال باحثون إسبان إن تناول الرجال لنحو 60 غراما من الجوز والبندق واللوز يوميا قد...

ماذا يحصل عند تناول عصير الطماطم يوميا؟ ماذا يحصل عند تناول عصير الطماطم يوميا؟ 2019-07-29 | 12:00:30

مع أن بعض العلماء يؤكدون على خطورة تناول العصير الطازج، هناك علماء يؤكدون العكس...

تحذير من مادة غذائية تسبب مرض الشيخوخة! تحذير من مادة غذائية تسبب مرض الشيخوخة! 2019-07-29 | 10:05:08

حدد فريق من العلماء من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وقطر المنتج...

فوائد مذهلة لتناولك التمر والتين فوائد مذهلة لتناولك التمر والتين 2019-07-29 | 08:44:27

قد يبدو التين والتمر متشابهين تماما، إذ يتم تناولهما طازجين أو مجففين، إلا أن...

احذروا إعطاء الماء للرضع.. هذه المخاطر! احذروا إعطاء الماء للرضع.. هذه المخاطر! 2019-07-28 | 11:36:54

نوّه خبراء إلى أن إعطاء الماء للرضيع حديث الولادة قد يكون قاتلًا، وذلك لأن أقل...

أهم فوائد "ملكة الفواكه".. السعادة أهم فوائد "ملكة الفواكه".. السعادة 2019-07-27 | 13:29:05

تحوي فاكهة المانغو العديد من المعادن والفيتامينات المختلفة، منها فيتامين "س"، و...

كم نحتاج من البروتين يوميا؟ كم نحتاج من البروتين يوميا؟ 2019-07-26 | 10:47:27

من أجل الحفاظ على الصحة يجب تناول كمية محددة من البروتينات يوميا. لأن البروتينات...

هل تعرف هذا السر عن فوائد التفاح؟ هل تعرف هذا السر عن فوائد التفاح؟ 2019-07-26 | 08:58:41

لطالما نصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول تفاحة في اليوم للحفاظ على صحة جيدة...

دراسة حديثة: البروتينات تقي المسنات من الوهن دراسة حديثة: البروتينات تقي المسنات من الوهن 2019-07-25 | 16:30:20

أظهرت دراسة فنلندية حديثة، أن تناول كمية كافية من البروتين، يرتبط بانخفاض خطر...

5 طرق تحميك من خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة! 5 طرق تحميك من خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة! 2019-07-25 | 15:00:20

تعد النوبة القلبية حالة صحية خطيرة تتطلب علاجا فوريا، وغالبا ما تكون قاتلة أو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غش خداع انتحال شخصية محامي المحكمة اتهام رجل الجديدة المكر لائحة الطيبي اردان الاقصى مواجهة بين الكنيستطعن اطلاق نار عوا الخليل فلسطيني جندي اعتقال فتى قاصر مشتبه طعن الة حاده الرينة متوسطة اصابةطعن شاب جندي يهودي اعتقال شاب فلسطيني مدينة تل ابيب شرطة انهيار المبنى تل ابيب مصابين جثة عامل ضحايا اربعة انتشال تحت الانقاض الركام الناصرة المستشفى الانجليزي افتتاح سنة دراسية جديدة مدرسة التمريض طلاب الجديدة مصرع سائق دراجة نارية حادث طرق اسعاف شرطة مفرق مدينة طمرة عمار ابو شايب دراجة نارية حادث طرق مروع كفار هحوريش الناصرة يافة عيسى ابو القيعان اتهام ادنته حورة السجن 3 سنوات داعش سوريا عمر العقبي شقيق مهند لائحة اتهام منفذ عملية اطلاق نار محطة الحافلات بئر السبع المكر ساحة بيت اعتقال مشتبه حيازة مخدرات كلغم حشيش الشرطة تفتيش منزل بيت علي سلام بلدية الناصرة زيدان اسراء عابد الشابة اطلاق نار يزور الناصرة اندلاع حريق ساونا فندق بحر الميت اخلاء نزلاء مقيمين هود الشرطة اطفاء سخنين فريق ابناء نصف نهائي كأس الدولة مباراة جمهور الخميس مكابي تل ابيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com