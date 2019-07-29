تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-29 16:05:45 فيديو وصور - 8 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع 70 قرب يوكنعام وانقلاب حافلة ركاب صغيرة |  2019-07-29 16:00:09 كوكب خارجي بـ 3 شموس يبعث الأمل لاكتشاف فضائي غير مسبوق! |  2019-07-29 16:00:20 إجماع كامل في الجلبوع ضد إقامة محطة توليد طاقة بالغاز في المنطقة‎ |  2019-07-29 16:00:32 الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس الشرقية بـ 14.9 مليون يورو |  2019-07-29 16:00:33 ساديو ماني يوفر نفقات عطلته للتبرع ببناء مدرسة ومستشفى في قريته بالسنغال |  2019-07-29 14:40:27 طهران: سنرد بالمثل على أي إشارة سعودية إيجابية |  2019-07-29 14:37:48 المخابرات العراقية: البغدادي أصيب بالشلل |  2019-07-29 13:02:35 مع بداية النصف الثاني من العطلة الصيفية - آب اللهّاب الشهر الأخطر على حياة الاولاد جراء الاصابات غير المتعمدة |  2019-07-29 12:26:33 كفركنا تشيع جثمان فقيدها الشاب بشار خالد حكروش اليوم |  2019-07-29 12:00:29 ظهور لافت وغير متوقع للأسد وعائلته في دمشق (بالصور) |  2019-07-29 11:05:23 بريطانيا: لن نقايض إيران! |  2019-07-29 11:00:47 "واتساب" تطلق قريبا خدمة الدفع وإرسال الأموال |  2019-07-29 10:56:42 جامعة بيرزيت - الثانية عالميا في مسابقة نيورمبرغ للمحاكمات الصورية |  2019-07-29 09:47:02 لقب أذكى طفل في العالم من نصيب الفتاة السورية نور |  2019-07-29 09:29:36 13 طن كوكايين عائمة في "المحيط" ومطاردة هوليودية لمروّجيها (فيديو) |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إجماع كامل في الجلبوع ضد إقامة محطة توليد طاقة بالغاز في المنطقة‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اجتمعت اللجنة المحلية في الجلبوع صباح اليوم الاثنين لمناقشة خطة إقامة محطة توليد طاقة عن طريق الغاز في المنطقة الصناعية مفوئوت هجلبوع، التي تحاول جهات رسمية  (مديرية التخطيط) إقامتها، وصوتت اللجنة المحلية بالإجماع على رفض هذا المخطط.



ويدور الحديث عن محطة توليد الطاقة تعتمد على الغاز الطبيعي، بقدرة 900-1200 ميغا واط، سيبلغ ارتفاعها اكثر من 70 متر ومساحتها اكثر من 540 متر، وقد تتوسع أكثر.


رئيس المجلس، عوفيد نور، الذي كان أشد المعارضين لهذا المشروع قال: منطقة الجلبوع هي واحدة من المناطق الأخيرة التي ما زالت خضراء في إسرائيل، ونحن في إدارة المجلس مع المواطنين لن نسمح بضرب جودة الحياة والبيئة هنا في منطقتنا.


وخلال الاجتماع تم طرح الرفض المشترك للسلطات المحلية في المنطقة، الجلبوع، العفولة وعيمك يزراعيل، حيث تم الكشف مؤخرًا عن مخطط لإقامة 4 مناطق توليد طاقة في منطقة المروج، ومحطة خامسة بجانب جنين والتي ستؤثر على سكان المقيبلة ، الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي كبير على جودة البيئة في المنطقة.


وقال عوفيد نور: يدور الحديث عن إقامة 5 محطات توليد طاقة عبر الغاز الطبيعي والسولار في المنطقة التي تحيط بمدينة العفولة 25 كيلومتر، وقد تفاجئنا بالسهولة التي تعمل بها الدولة لاقتراح مثل هذه الاقتراح الذي سيضرب صحة وسلامة المنطقة ومواطنيها.




كلمات متعلقة

إجماع, كامل, في, الجلبوع, ضد, إقامة, محطة, توليد, طاقة, بالغاز, في, المنطقة‎,

تابعونــا

فيديو وصور - 8 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع 70 قرب يوكنعام وانقلاب حافلة ركاب صغيرة فيديو وصور - 8 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع 70 قرب يوكنعام وانقلاب حافلة ركاب صغيرة 2019-07-29 | 16:05:45

اسفر حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وحافلة صغيرة مينيبوس على شارع 70 قرب مفرق هتشبي...

الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس الشرقية بـ 14.9 مليون يورو الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس الشرقية بـ 14.9 مليون يورو 2019-07-29 | 16:00:32

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم مُساهمة مقدارها 14.9 مليون يورو إلى السلطة...

مع بداية النصف الثاني من العطلة الصيفية - آب اللهّاب الشهر الأخطر على حياة الاولاد جراء الاصابات غير المتعمدة مع بداية النصف الثاني من العطلة الصيفية - آب اللهّاب الشهر الأخطر على حياة الاولاد جراء الاصابات غير المتعمدة 2019-07-29 | 13:02:35

تشير المعطيات التي رصدتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد ان شهر آب اغسطس والذي يقع في...

كفركنا تشيع جثمان فقيدها الشاب بشار خالد حكروش اليوم كفركنا تشيع جثمان فقيدها الشاب بشار خالد حكروش اليوم 2019-07-29 | 12:26:33

اتشحت كفركنا سوادا حزنا وألما على رحيل ابنها بشار خالد حكروش 19 عاما بجريمة قتل...

جامعة بيرزيت - الثانية عالميا في مسابقة نيورمبرغ للمحاكمات الصورية جامعة بيرزيت - الثانية عالميا في مسابقة نيورمبرغ للمحاكمات الصورية 2019-07-29 | 10:56:42

تأهل الفريق الممثل لدائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت...

مجلسا دير الأسد وكفركنا يستنكران جريمة قتل حكروش مجلسا دير الأسد وكفركنا يستنكران جريمة قتل حكروش 2019-07-29 | 09:02:38

أصدر مجلسا دير الأسد وكفركنا، بيانيْن استنكرا فيهما وشجبا جريمة القتل التي...

مصرع المحامية رنا سعيد من القدس غرقا في كريات يام مصرع المحامية رنا سعيد من القدس غرقا في كريات يام 2019-07-29 | 06:02:48

اعلن ان الضحية في حادثة الغرق يوم الاحد في شاطئ كريات يام هي المحامية رنا سعيد من...

الجمعية الفلكية الفلسطينية : عيد الأضحى يوم الأحد 11 آب الجمعية الفلكية الفلسطينية : عيد الأضحى يوم الأحد 11 آب 2019-07-29 | 05:57:07

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن الحسابات الفلكية التي نفذتها تشير إلى أن يوم...

الطقس - اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع الطقس - اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع 2019-07-29 | 05:49:23

الاثنين، يستمر الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح...

مركزية التجمع تقرر خوض الانتخابات ضمن القائمة المشتركة مركزية التجمع تقرر خوض الانتخابات ضمن القائمة المشتركة 2019-07-28 | 23:31:58

انتهى قبل قليل اجتماع التجمع الوطني الديمقراطي وتقرر خلاله انضمام الحزب للقائمة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عاملان سقطا من ارتفاع شاهق ام الفحم مصرع الام ابنها لطفي الرضيع ايهم محاميد فريدة اغبارية حادث متأثرا جراحه مصرع نشأت ملحم و معتقلين عرعره قرية قضية شبهات تصفية المشتبه اعتقال الشرطة تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع عمار ابو شايب دراجة نارية حادث طرق مروع كفار هحوريش الناصرة يافة عبارات جدران خط معادية طبيب عربي مسؤول من الشمال كريات حاييم جامعة بير زيت مجلس انتخابات طلبه اجواء احتفالية تنافس كتل مناظرة انتخابية مفترق بيت ريمون كفر كنا دهس شاب تعرض حادث اصابة حرجة خطيرة مصرع محمد زريقي مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر فلسطيني مشتبه اقتحام شقة شابة جارته سرقة ملابسها الداخلية نور وسام محاجنة ام الفحم طفلة مصرع غرق بحيرة طبريا وفاةموسم سباحة 2016 ضحايا غرق اطفال عرب تحذير شواطئ بحر منقذ تمديد اعتقال مشتبهين تهديد مزارع عربي سائق تراكتور زراعي العفولة سكين مظاهرة ام الفحم مقتل شابين مدينة شعارات رفع استنكار احتجاج شرطة ازدحامات مرورية حادث طرق شارع التفافي الناصرة مفرق دودج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com