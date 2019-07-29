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الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس الشرقية بـ 14.9 مليون يورو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 أعلن الاتحاد الأوروبي أنه قدم مُساهمة مقدارها 14.9 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية، لتغطية التحويلات الطبية لمستشفيات القدس الشرقية.



وفي بيان لها، بين الاتحاد أن هذه المُساهمة ممولة من الاتحاد الأوروبي الذي قدم 13 مليون يورو، والحكومة الإيطالية التي قدمت مليون يورو، وحكومة فنلندا التي قدمت 0.9 مليون يورو.


وأوضح أن المساهمة تدعم مستشفيات القدس الشرقية في الحفاظ على الخدمات الطبية الحيوية المقدمة للفلسطينيين.


وأشار الاتحاد إلى أنه عمل على دعم السلطة الفلسطينية منذ عام 2012، من خلال مُساهمات مُنتظمة لتغطية تكاليف الحوالات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، حيث سجلت هذه التكاليف منذ ذلك الحين وحتى الآن أكثر من 110 مليون يورو.


وتُعتبر المُستشفيات جزءا لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، الذي يقدم خدمات متخصصة لا توجد في أي مكان من الضفة الغربية وقطاع غزة.


وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف: "تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خطرة تؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين.




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