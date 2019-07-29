الاتحاد, الأوروبي, يدعم, مستشفيات, القدس, الشرقية, بـ, 14.9, مليون, يورو,

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اسفر حادث طرق مروع بين سيارة خصوصية وحافلة صغيرة مينيبوس على شارع 70 قرب مفرق هتشبي...
اجتمعت اللجنة المحلية في الجلبوع صباح اليوم الاثنين لمناقشة خطة إقامة محطة توليد...
تشير المعطيات التي رصدتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد ان شهر آب اغسطس والذي يقع في...
اتشحت كفركنا سوادا حزنا وألما على رحيل ابنها بشار خالد حكروش 19 عاما بجريمة قتل...
تأهل الفريق الممثل لدائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت...
أصدر مجلسا دير الأسد وكفركنا، بيانيْن استنكرا فيهما وشجبا جريمة القتل التي...
اعلن ان الضحية في حادثة الغرق يوم الاحد في شاطئ كريات يام هي المحامية رنا سعيد من...
قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن الحسابات الفلكية التي نفذتها تشير إلى أن يوم...
الاثنين، يستمر الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح...
انتهى قبل قليل اجتماع التجمع الوطني الديمقراطي وتقرر خلاله انضمام الحزب للقائمة...