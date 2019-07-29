ساديو, ماني, يوفر, نفقات, عطلته, للتبرع, ببناء, مدرسة, ومستشفى, في, قريته, بالسنغال,

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن ازدياد حالة التوتر لدى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم...
يظل مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، معلقًا خلال الميركاتو الصيفي...
تعرض نجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمحاولة اعتداء في...
قال تقرير صحفي، إن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، غاضب من قرار ناديه تجاه عرض...
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأحد، أن النجم البرازيلي نيمار، لن يخوض أي مباراة...
لم يفقد النجم البرازيلي، داني ألفيس، الأمل في الانتقال لبرشلونة، في الميركاتو...
سيحاول نابولي التعاقد مع المكسيكي الشاب، هيرفينج لوزانو، لاعب أيندهوفن...
يثق إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في...
يضغط زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على إدارة ناديه الملكي، بكل قوة لإتمام صفقة...
تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الجمعة، حيث جاء على رأسها الهجوم...