المخابرات, العراقية:, البغدادي, أصيب, بالشلل,

قالت خلية الصقور الاستخبارية التابعة للداخلية العراقية إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي موجود في سوريا، ولا يزال يتمتع بنفوذ قوي داخل التنظيم، وإنه يعاني شللا في أطرافه.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الخلية أبو علي البصري.وقال البصري إنه بعد الانتكاسة العسكرية لتنظيم الدولة في العراق وسوريا أصبح هناك خطر داهم على البغدادي الموجود حاليا في سوريا مع معاونيه العرب والأجانب.وأضاف أن البغدادي أعطى أولوية كبرى خلال الفترة الماضية للتصدي للتهديدات الاستخبارية وحفظ التنظيم من الاختراقات.وأوضح البصري أن زعيم جاعش لا يزال يتمتع بنفوذ قوي وطاعة بين أتباعه من جنسيات مختلفة، وأجرى تغييرات لتعويض العناصر الذين قتلوا خلال العمليات في سوريا والعراق.ولفت إلى أن البغدادي يعاني من شلل في أطرافه بسبب إصابته بشظايا صاروخ في العمود الفقري خلال عملية لخلية الصقور بالتنسيق مع القوت الجوية أثناء اجتماعه بمعاونيه في منطقة هجين جنوب شرقي محافظة دير الزور السورية قبل تحريرها عام 2018.ومنذ الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم داعش في العراق تفرق من تبقوا من مقاتليه، وعادوا إلى أسلوب حرب العصابات، واختفى البغدادي تماما عن الأنظار.غير أن البغدادي ظهر للمرة الأولى منذ عام 2014 في 29 أبريل/نيسان الماضي في مقطع فيديو مدته 18 دقيقة تحدث فيه عن المعارك التي خاضها أتباعه في العراق وسوريا.