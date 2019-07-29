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فرح يوسف تفاجئ الجمهور بإعلان خبر زواجها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة السورية ” فرح يوسف ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة من الصور عبر خاصية الإستوري معلنة بها عن زواجها من صديقها ” كريستيان ” فنزويلي الجنسية في مدينة نيويورك بأمريكا .



وكشفت ان الزواج تم منذ شهرين وأن هذه الصور من مراسم زواجها الذي تم في مدينة نيويورك .

 
وتفاعل عدد كبير من محبيها ومتابعيها على الصور مقدمين لها التهاني على الزواج .. ولكن جاء عدد من التعليقات التي انتقدت ظهورها وإطلالتها بإنها لم تكن مناسبة بخصوص الفستان وتسريحة الشعر .


لترد فرح على ذلك بأن هذه الصور التقطت للذكرى فليس هذا هو فستان حفلة الزفاف ولا المكياج ولا الشعر و إنما هي صور تذكارية فقط بعد إتمام مراسم الزواج .


وأشارت إلى إنها حاليا تتواجد في سوريا لإقامة حفل زفاف بحضور أهلها و أصدقائها .




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