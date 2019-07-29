نانسي, عجرم:, تعلق, للمرة, الأولى, عن, أزمة, المطار,

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هاجم اليوم النائب الاردني صالح العرموطي الفنانة ديانا كرزون دون ان يسميها،...
نشرت الفنانة السورية ” فرح يوسف ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة...
أوضحت الفنانة المصرية، سما المصري، حقيقة طلب زواجها من لاعب كرة القدم الجزائري...
أعلن رسمياً عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي “the Voice” بصيغته...
كشفت ” لينا فواز ” عضو لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية في تصريحات لها خلال لقاء...
شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على...
أحيا الفنان وعندليب فلسطين محمد عساف حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان جرش...
لم تستطع ابنة الممثل أحمد الفيشاوي وحفيدة الراحل فاروق الفيشاوي، لينا، ،...
إنتهى الفنان المصري تامر حسني من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد بين بيروت...
طرح الفنان اللبناني جوزيف عطية أحدث أعماله الفنية وهو كليب أغنية...