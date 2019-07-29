تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-29 16:05:45 فيديو وصور - 8 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع 70 قرب يوكنعام وانقلاب حافلة ركاب صغيرة |  2019-07-29 16:00:09 كوكب خارجي بـ 3 شموس يبعث الأمل لاكتشاف فضائي غير مسبوق! |  2019-07-29 16:00:20 إجماع كامل في الجلبوع ضد إقامة محطة توليد طاقة بالغاز في المنطقة‎ |  2019-07-29 16:00:32 الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس الشرقية بـ 14.9 مليون يورو |  2019-07-29 16:00:33 ساديو ماني يوفر نفقات عطلته للتبرع ببناء مدرسة ومستشفى في قريته بالسنغال |  2019-07-29 14:40:27 طهران: سنرد بالمثل على أي إشارة سعودية إيجابية |  2019-07-29 14:37:48 المخابرات العراقية: البغدادي أصيب بالشلل |  2019-07-29 13:02:35 مع بداية النصف الثاني من العطلة الصيفية - آب اللهّاب الشهر الأخطر على حياة الاولاد جراء الاصابات غير المتعمدة |  2019-07-29 12:26:33 كفركنا تشيع جثمان فقيدها الشاب بشار خالد حكروش اليوم |  2019-07-29 12:00:29 ظهور لافت وغير متوقع للأسد وعائلته في دمشق (بالصور) |  2019-07-29 11:05:23 بريطانيا: لن نقايض إيران! |  2019-07-29 11:00:47 "واتساب" تطلق قريبا خدمة الدفع وإرسال الأموال |  2019-07-29 10:56:42 جامعة بيرزيت - الثانية عالميا في مسابقة نيورمبرغ للمحاكمات الصورية |  2019-07-29 09:47:02 لقب أذكى طفل في العالم من نصيب الفتاة السورية نور |  2019-07-29 09:29:36 13 طن كوكايين عائمة في "المحيط" ومطاردة هوليودية لمروّجيها (فيديو) |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نانسي عجرم: تعلق للمرة الأولى عن أزمة المطار



  |     |   اضافة تعليق



تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن أزمة مطار بيروت التي أثيرت منذ فترة بعد نشرها فيديو تستنجد فيه من زحمة المطار وانتظارهم بالساعات في طوابير منهم أمهات تحمل أطفال.



وقالت في تصريحات خاصة لبرنامج “أنغامي”: “أنا أول مرة بحكي عن مشكلة خاصة ببلدي، بس غيري كتير حكيوا، وما حدا علق على كلامهم بس لأني أول مرة بحكي كان لازم يعلقوا”.


وأضاف: “شيء مزعج لي ولغيري وشاهدت أمهات كثير ونزلت صرختهم”.


كما كشفت خلال تصريحها أن ابنتها الأخيرة “ليا” أخذت جمالها من والدها الدكتور فادي الهاشم.


كما ردت على الأخبار التي نشرت حول تعمدها للدعاية لأغنيتها الجديدة والتي أعلنت عنها بعد فيديو المطار، مؤكدة أن إعلانها عن الأغنية شيء عادي وغير متعمد.


وكانت الفنانة اللبنانية قد نشرت مقطع فيديو لها وهي تحمل طفلتها الثالثة “ليا”، بينما تقف في طابور طويل وسط زحام شديد في المطار، وعلقت  عليع قائلة: “أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي”.


وأضافت، على حسابها على “تويتر”: “هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟”.




كلمات متعلقة

نانسي, عجرم:, تعلق, للمرة, الأولى, عن, أزمة, المطار,

تابعونــا

نائب أردني يهاجم ديانا كرزون بسبب فستانها في جرش: نائب أردني يهاجم ديانا كرزون بسبب فستانها في جرش: 2019-07-29 | 16:00:03

هاجم اليوم النائب الاردني ​صالح العرموطي​ الفنانة ​ديانا كرزون​ دون ان يسميها،...

فرح يوسف تفاجئ الجمهور بإعلان خبر زواجها فرح يوسف تفاجئ الجمهور بإعلان خبر زواجها 2019-07-29 | 14:30:33

نشرت الفنانة السورية ” فرح يوسف ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة...

سما المصري تعلق على شائعات طلبها الزواج من رياض محرز سما المصري تعلق على شائعات طلبها الزواج من رياض محرز 2019-07-29 | 12:00:11

أوضحت الفنانة المصرية، سما المصري، حقيقة طلب زواجها من لاعب كرة القدم الجزائري...

mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة the voice mbc تجمع راغب علامة واحلام مجددا.. هذه المرة the voice 2019-07-29 | 10:02:59

أعلن رسمياً عن انطلاق تصوير الموسم الخامس من البرنامج العالمي “the Voice” بصيغته...

توقف كاظم الساهر عن الغناء لفترة طويلة .. ما السبب ؟ توقف كاظم الساهر عن الغناء لفترة طويلة .. ما السبب ؟ 2019-07-29 | 08:51:44

كشفت ” لينا فواز ” عضو لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية في تصريحات لها خلال لقاء...

نيكول سابا بالمايوه في حمام السباحة.. وتغطي جسدها بهذه الطريقة! نيكول سابا بالمايوه في حمام السباحة.. وتغطي جسدها بهذه الطريقة! 2019-07-28 | 11:38:51

شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على...

محمد عساف يعيد الالق للمسرح الجنوبي بليلة من اجمل ليالي المهرجان محمد عساف يعيد الالق للمسرح الجنوبي بليلة من اجمل ليالي المهرجان 2019-07-27 | 13:25:45

أحيا الفنان وعندليب فلسطين محمد عساف حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان جرش...

لهذا السبب لم تحضر حفيدة فاروق الفيشاوي دفنه لهذا السبب لم تحضر حفيدة فاروق الفيشاوي دفنه 2019-07-26 | 16:00:58

لم تستطع ابنة الممثل ​أحمد الفيشاوي​ وحفيدة الراحل ​فاروق الفيشاوي​، لينا، ،...

تامر حسني ينتهي من تصوير فيلمه الجديد تامر حسني ينتهي من تصوير فيلمه الجديد 2019-07-26 | 10:52:05

إنتهى الفنان المصري ​تامر حسني​ من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد بين بيروت...

جوزيف عطية يطرح كليب "غزالة"..... فيديو جوزيف عطية يطرح كليب "غزالة"..... فيديو 2019-07-25 | 16:30:36

طرح الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ أحدث أعماله الفنية وهو كليب أغنية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا اعتداءات رش سيارات شعارات الاهالي لجنة تشكيل حراسة تكرار الشرطة انتخابات رئاسة مجلس محلي بث مباشر آرسنال توتنهام مباراة دوري انجليزي مصرع أحمد عبد السلام شلبي اكسال قرية سائق حادث طرق مروع تصادم شاحنة سيارة خصوصية مفرق وادي عارة شارع 6سمر قبطي منع تأخير تفتيش مطار اسرائيل بن غوريون الدولي كولومبيا ممثلة محاولة فاشلة سطو مسلح فرع البريد قرية عرعره المثلث الشمالي الشرطة تحقق محمد المختار ركوب امواج التزلج الدولية اول عربي من البلاد جسر الزرقاء ملحم نايف حمدوني ابو سنان مصرع وفاة متأثرا جراحه تراكتور زراعي قرب عمقا احتراق محل . اراجيل معسل سجائر روتانا مدينة عرابة خسائر جسيمة تماس كهربائي سطو مسلح اطلاق نار محطة وقود اعتقال شابين شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت دت لمزاولة عملي مقتل 5 نساء عرب مواطنين منذ بداية العام 2016 ضحايا العنف اطلاق نار اجرام نشأت ملحم تصفية مقتل اطلاق نار قرية عرعره منفذ عملية تل ابيب طعن دهس اطلاق نار القدس عمليتين قتيلان عدد من المصابين ضبط مفرقعات العاب نارية خطيرة حملة الشرطة مدينة طمرة اهالي اصحاب محلات شرطةمصرع 85 عربيا منذ بداية العام 2015 شوارع البلاد أور يروك جمعية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com