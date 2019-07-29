نانسي, عجرم:, تعلق, للمرة, الأولى, عن, أزمة, المطار,

تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن أزمة مطار بيروت التي أثيرت منذ فترة بعد نشرها فيديو تستنجد فيه من زحمة المطار وانتظارهم بالساعات في طوابير منهم أمهات تحمل أطفال.

وقالت في تصريحات خاصة لبرنامج “أنغامي”: “أنا أول مرة بحكي عن مشكلة خاصة ببلدي، بس غيري كتير حكيوا، وما حدا علق على كلامهم بس لأني أول مرة بحكي كان لازم يعلقوا”.وأضاف: “شيء مزعج لي ولغيري وشاهدت أمهات كثير ونزلت صرختهم”.كما كشفت خلال تصريحها أن ابنتها الأخيرة “ليا” أخذت جمالها من والدها الدكتور فادي الهاشم.كما ردت على الأخبار التي نشرت حول تعمدها للدعاية لأغنيتها الجديدة والتي أعلنت عنها بعد فيديو المطار، مؤكدة أن إعلانها عن الأغنية شيء عادي وغير متعمد.وكانت الفنانة اللبنانية قد نشرت مقطع فيديو لها وهي تحمل طفلتها الثالثة “ليا”، بينما تقف في طابور طويل وسط زحام شديد في المطار، وعلقت عليع قائلة: “أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي”.وأضافت، على حسابها على “تويتر”: “هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟”.