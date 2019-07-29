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نيمار يشعر بالتوتر من برودة الأجواء بين برشلونة وباريس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




كشف تقرير صحفي إسباني، عن ازدياد حالة التوتر لدى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن نيمار يشعر بالتوتر خاصة في ظل عدم التوصل لاتفاق مع النادي الفرنسي على رحيله والانضمام لصفوف برشلونة.


وأضافت أن سان جيرمان لا يريد بيع اللاعب، فيما يلتزم نادي برشلونة بما أعلنه مسبقًا، بأنه سيأخذ خطوة للأمام إذا قرر النادي الفرنسي وضع نيمار في سوق الانتقالات.


ولفتت إلى أن البلوجرانا يرغب في ضم نيمار من خلال اقتراح صفقة مقايضة، ينتقل من خلالها بعض لاعبي برشلونة إلى باريس، مشيرا إلى أن النادي الكتالوني لا يرغب في دفع يورو واحد.


ومن المقرر أن يغيب نيمار عن المباراة الودية المقبلة لباريس أمام فريق سيدني والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، فيما من المتوقع أن يغيب أيضًا عن انطلاقة الدوري الفرنسي في 11 أغسطس.




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