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المكسرات تقدم فائدة غير متوقعة للرجال!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال باحثون إسبان إن تناول الرجال لنحو 60 غراما من الجوز والبندق واللوز يوميا قد يؤدي إلى تحسين حياتهم الجنسية لتكون أفضل.



ويعتقد الباحثون أن العناصر الغذائية الموجودة في المكسرات، تساعد في نقل الإشارات إلى العضو الجنسي الذكري، ما يعزز الحساسية والأداء.


وتتميز المكسرات بأنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة، التي تفيد نظام القلب والأوعية الدموية أيضا، ما ينعكس إيجابا على حياة الرجال الجنسية.


وأجرت جامعة Rovira i Virgili بالتعاون مع معهد Pere Virgili للبحوث الصحية في إسبانيا، تجربة مدتها 14 أسبوعا.


وقسّم الباحثون نحو 83 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، لا يعانون من مشكلات صحية، إلى مجموعتين. ويتناول جميع المشاركين نظاما غذائيا على الطريقة الغربية، وهو غني بالدهون وفقير بالفواكه والخضروات الطازجة.


وقيل لجميع الرجال المشاركين أن يستمروا في اتباع نظامهم الغذائي المعتاد، ولكن إحدى المجموعتين تلقت طلبا بتناول 60 غراما من المكسرات يوميا.


وأخذ الباحثون قياسات محيط الخصر وضغط الدم ونوعية السائل المنوي لدى الرجال، وطُلب منهم ملء استبيان يحوي تفاصيل الوظيفة الجنسية والأداء.


وكتب الباحثون في مجلة Nutrients أن الرجال في المجموعة التي أكلت المكسرات، ارتفعت لديهم الرغبة الجنسية بشكل أكبر.


وقالت الدراسة، التي قادها الدكتور ألبرت سالاس-هويتوس: "العديد من مضادات الأكسدة، على سبيل المثال البوليفينول، والفيتامينات الموجودة في المكسرات اقتُرحت كعلاجات فعالة لضعف الانتصاب، وكانت مفيدة أيضا للقلب والأوعية الدموية. كما تبين أن الامتثال لنظام غذائي صحي مكمل لمكسرات مختلطة، قد يساعد في تحسين الرغبة الجنسية".


وأوضح الباحثون أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات لتأكيد النتائج، وكذلك لتحديد تأثير المكسرات على الأداء الجنسي لدى الرجال.


ووجدت تجارب أخرى، بما في ذلك تجربة قام بها خبراء في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، أن تناول المكسرات يمكن أن يكون أداة مساعدة مفيدة لجودة الحيوانات المنوية.


كما كشفت عن تحسن شكل الحيوانات المنوية وحركتها وحيويتها لدى الرجال، الذين أضافوا الجوز إلى نظامهم الغذائي على مدار 12 أسبوعا.




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