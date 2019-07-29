كفركنا, تشيع, جثمان, فقيدها, الشاب, بشار, خالد, حكروش, اليوم,

اتشحت كفركنا سوادا حزنا وألما على رحيل ابنها بشار خالد حكروش 19 عاما بجريمة قتل طعنا امس الاحد خلال عمله في مصنع بكريات شمونة بعد جدال بينه وبين زمل له في العمل .

وتستعد البلدة لتشييع جثمان فقيدها اليوم الاثنين بعد صلاة العصر من مسجد ابو بكر الصديق .ولا زالت الشرطة تحقق في ملابسات الجريمة .