ماذا, يحصل, عند, تناول, عصير, الطماطم, يوميا؟,

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حدد فريق من العلماء من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وقطر المنتج...
قد يبدو التين والتمر متشابهين تماما، إذ يتم تناولهما طازجين أو مجففين، إلا أن...
نوّه خبراء إلى أن إعطاء الماء للرضيع حديث الولادة قد يكون قاتلًا، وذلك لأن أقل...
تحوي فاكهة المانغو العديد من المعادن والفيتامينات المختلفة، منها فيتامين "س"، و...
من أجل الحفاظ على الصحة يجب تناول كمية محددة من البروتينات يوميا. لأن البروتينات...
لطالما نصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول تفاحة في اليوم للحفاظ على صحة جيدة...
أظهرت دراسة فنلندية حديثة، أن تناول كمية كافية من البروتين، يرتبط بانخفاض خطر...
تعد النوبة القلبية حالة صحية خطيرة تتطلب علاجا فوريا، وغالبا ما تكون قاتلة أو...
تؤثر الكثير من المواد الغذائية إيجابيا في صحة أعضاء الجسم بما فيها الكبد،...
كشف علماء أن الاحتباس الحراري هو المسؤول عن انتشار الفطريات القاتلة في جميع أنحاء...