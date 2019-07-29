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ماذا يحصل عند تناول عصير الطماطم يوميا؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مع أن بعض العلماء يؤكدون على خطورة تناول العصير الطازج، هناك علماء يؤكدون العكس بالنسبة لعصير الطماطم وفائدته للجسم، مشيرين إلى أن تناوله يوميا يدعم الصحة.



ما هي خصائص عصير الطماطم؟


يمنع الإصابة بالسرطان- لم يفكر الكثيرون لماذا الطماطم حمراء اللون.


الطماطم حمراء اللون بسبب صبغة الليكوبين التي تعتبر أقوى مادة مضادة للأكسدة وتمنع تطور الأورام الخبيثة، وتساعد أيضا على الوقاية منها. بالمناسبة حتى عصير الطماطم المبستر يحتفظ بجميع خصائصه المفيدة.


يزيل الإجهاد- للطماطم مقارنة بالخضروات الأخرى ميزات عديدة وكبيرة. لأنها تحتوي على نسبة عالية من هرمون السروتينين. لذلك فإن تناول كوب من عصير الطماطم يمنح الجسم العديد من الفيتامينات وجرعة جيدة من هرمون السعادة.

الذي بدوره يساعد على مكافحة الاكتئاب ويخفف من الإجهاد والتوتر العصبي ويحسن المزاج.


ينظف الرئتين-  هذه الخاصية تفيد المدمنين على التدخين أكثر من غيرهم . عصير الطماطم بفضل خصائصه المضادة للأكسدة يمنع انتفاخ الرئتين. علاوة على ذلك، عصير الطماطم غني بفيتامين C الذي يحتاجه الشخص المدخن بصورة خاصة.


كما أن الذين يستنشقون هواء ملوثا بصورة دائمة،عليهم تناول عصير الطماطم بانتظام لأنه يساعد على تنظيف الرئتين في مناطق الهواء الملوث.




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