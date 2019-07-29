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ظهور لافت وغير متوقع للأسد وعائلته في دمشق (بالصور)



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



زار الرئيس السوري، بشار الأسد، وعائلته، امس الأحد، مطعما غرب العاصمة السورية دمشق.



ونشرت صفحة المطعم في موقع "فيسبوك" صورا للرئيس السوري وزوجته، أسماء الأسد، ونجله، حافظ بشار الأسد، في المطعم.




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