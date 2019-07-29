سما, المصري, تعلق, على, شائعات, طلبها, الزواج, من, رياض, محرز,

أوضحت الفنانة المصرية، سما المصري، حقيقة طلب زواجها من لاعب كرة القدم الجزائري رياض محرز.

وقالت سما في فيديو نشرته على قناتها في "يوتيوب": "أنا معرفش مين رياض محرز، وسألت صحابي واكتشفت أنه لاعب المنتخب الجزائري وهو صاحب هدف تحقيق البطولة".وتداولت العديد من الصفحات الإخبارية في الأيام القليلة الماضية، تصريحا نسبته للفنانة المصرية سما المصري حول اللاعب الدولي الجزائري، قائد الخضر، مفاده أنها ترغب بالزواج به وتقبل أن تكون الزوجة الثانية له، وهذا مانفته الفنانة.