تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-29 13:02:35 مع بداية النصف الثاني من العطلة الصيفية - آب اللهّاب الشهر الأخطر على حياة الاولاد جراء الاصابات غير المتعمدة |  2019-07-29 12:26:33 كفركنا تشيع جثمان فقيدها الشاب بشار خالد حكروش اليوم |  2019-07-29 12:00:29 ظهور لافت وغير متوقع للأسد وعائلته في دمشق (بالصور) |  2019-07-29 11:05:23 بريطانيا: لن نقايض إيران! |  2019-07-29 11:00:47 "واتساب" تطلق قريبا خدمة الدفع وإرسال الأموال |  2019-07-29 10:56:42 جامعة بيرزيت - الثانية عالميا في مسابقة نيورمبرغ للمحاكمات الصورية |  2019-07-29 09:47:02 لقب أذكى طفل في العالم من نصيب الفتاة السورية نور |  2019-07-29 09:29:36 13 طن كوكايين عائمة في "المحيط" ومطاردة هوليودية لمروّجيها (فيديو) |  2019-07-29 09:27:47 يوم الصباحية وبفستان الفرح.. جريمة بشعة لعروس المنوفية تصدم الشارع المصري |  2019-07-29 08:43:37 "ناسا" تكتشف كوكبا جديدا بثلاث شموس |  2019-07-29 08:42:07 بومبيو: إيران رفضت عرضي لزيارتها |  2019-07-29 06:34:50 ترامب يعلن استقالة مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية |  2019-07-29 06:34:21 4 قتلى بإطلاق نار في مهرجان طعام بكاليفورنيا |  2019-07-29 06:02:48 مصرع المحامية رنا سعيد من القدس غرقا في كريات يام |  2019-07-29 05:57:07 الجمعية الفلكية الفلسطينية : عيد الأضحى يوم الأحد 11 آب |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو .. محاولة اعتداء على ميسي في حفل غنائي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرض نجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمحاولة اعتداء في حفل غنائي بجزيرة إيبيزا الإسبانية أمس، وفقا لصحيفة "آس".



وأظهرت لقطات فيديو من مدينة إيبيزا، المقصد السياحي الهام في إسبانيا، والذي يقضي فيه ميسي إجازته برفقة أسرته، وأسر زملائه جوردي آلبا، ولويس سواريز، بالإضافة إلى زميله السابق في برشلونة سيسك فابريغاس، أظهرت النجم الأرجنتيني محاطا إحاطة لصيقة ببعض رجال الأمن، والحرس الشخصيين، في محاولة لإخراجه من حفل في المدينة، بعد محاولة شاب الاقتراب من "البرغوث" بهدف الاشتباك معه.


وظهر ميسي خلال مغادرته للحفل، وهو يعرج، ربما نتيجة تعرضه لإصابة قوية على مستوى ساقه اليسرى بسبب التدافع.




كلمات متعلقة

فيديو, .., محاولة, اعتداء, على, ميسي, في, حفل, غنائي,

تابعونــا

شقيق ديبالا يحدد طلباته لمانشستر يونايتد شقيق ديبالا يحدد طلباته لمانشستر يونايتد 2019-07-29 | 12:35:41

يظل مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، معلقًا خلال الميركاتو الصيفي...

بيل غاضب من قرار ريال مدريد بيل غاضب من قرار ريال مدريد 2019-07-29 | 10:01:14

قال تقرير صحفي، إن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، غاضب من قرار ناديه تجاه عرض...

نيمار لن يخوض أي مباراة مع سان جرمان حتى انطلاق الدوري نيمار لن يخوض أي مباراة مع سان جرمان حتى انطلاق الدوري 2019-07-29 | 08:45:16

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأحد، أن النجم البرازيلي نيمار، لن يخوض أي مباراة...

ألفيس يعتمد على نيمار في رحلة العودة لبرشلونة ألفيس يعتمد على نيمار في رحلة العودة لبرشلونة 2019-07-28 | 11:40:54

لم يفقد النجم البرازيلي، داني ألفيس، الأمل في الانتقال لبرشلونة، في الميركاتو...

صعوبات إيكاردي تدفع نابولي لتجهيز خطة مكسيكية صعوبات إيكاردي تدفع نابولي لتجهيز خطة مكسيكية 2019-07-28 | 09:26:22

سيحاول نابولي التعاقد مع المكسيكي الشاب، هيرفينج لوزانو، لاعب أيندهوفن...

فالفيردي: واثق من تأقلم جريزمان مع ميسي وسواريز فالفيردي: واثق من تأقلم جريزمان مع ميسي وسواريز 2019-07-28 | 07:00:10

يثق إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، في...

إصرار زيدان يرفع وتيرة صفقة بوجبا إصرار زيدان يرفع وتيرة صفقة بوجبا 2019-07-27 | 13:27:42

يضغط زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على إدارة ناديه الملكي، بكل قوة لإتمام صفقة...

نجاة أوزيل من هجوم بالسكاكين يتصدر صحف ألمانيا نجاة أوزيل من هجوم بالسكاكين يتصدر صحف ألمانيا 2019-07-26 | 16:00:57

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الجمعة، حيث جاء على رأسها الهجوم...

برشلونة يلقي الكرة في ملعب ميسي برشلونة يلقي الكرة في ملعب ميسي 2019-07-26 | 13:10:09

يسعى نادي برشلونة الإسباني، لتجديد عقد نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي، بالرغم من أن...

زيدان يجدد اهتمامه بصلاح زيدان يجدد اهتمامه بصلاح 2019-07-26 | 10:46:35

أفاد موقع "le10sport"، بأن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جدد اهتمامه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids امطار تغمر غرق سيارات شوارع مياه مركز البلاد المهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام سيارات معدلة بشكل غير قانوني الشرطة تنزيل الشارع سباقات حملة البطوف سخنين عرابة دير حنادارين طاطور بوستات فيسبوك نشر فيديو صور اسراء عابد لائحة اتهام الناصرة المحكمة اصابة رجل المغار الرامة سقط من ارتفاع مركز حيان الطبي العلاج مستشفى مصطفى سعد المغار اعفاء خدمة عسكرية رافض لن اكون جنديا الجيش الاسرائيلي فتيات الناصرة عيلوط اصابة حادث طرق مروع انقلاب سيارة هار يونا نتسيرت عيليت الرينة شباب الملعب البلدي قرية بناء من جديد منشور مجلس محلياطلاق نار شبلي قرية مستشفى اصابة متوسطة علاج مستشفى صلاة التراويح مشاركة واسعة مسجد الفارق مدينة ام الفحم استنفار في منطقة نهاريا بحثا عن امرأة تنوي تنفيذ عملية الطيبة شابةالناصرة علي سلام معايدة النادي النسائي بلدية رئيس امطار الخير شوارع تغمر فياضانات غرق سيارات مياه سيول الناصرة علي سلام بلدية الناصرة زيدان اسراء عابد الشابة اطلاق نار يزور الناصرة مصرع طفلة طفلة تعرضت دهس اصابة خطيرة حادث طرق شقيب السلام النقب مستشفى تحقيق شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com