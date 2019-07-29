فيديو, .., محاولة, اعتداء, على, ميسي, في, حفل, غنائي,

تعرض نجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمحاولة اعتداء في حفل غنائي بجزيرة إيبيزا الإسبانية أمس، وفقا لصحيفة "آس".

وأظهرت لقطات فيديو من مدينة إيبيزا، المقصد السياحي الهام في إسبانيا، والذي يقضي فيه ميسي إجازته برفقة أسرته، وأسر زملائه جوردي آلبا، ولويس سواريز، بالإضافة إلى زميله السابق في برشلونة سيسك فابريغاس، أظهرت النجم الأرجنتيني محاطا إحاطة لصيقة ببعض رجال الأمن، والحرس الشخصيين، في محاولة لإخراجه من حفل في المدينة، بعد محاولة شاب الاقتراب من "البرغوث" بهدف الاشتباك معه.وظهر ميسي خلال مغادرته للحفل، وهو يعرج، ربما نتيجة تعرضه لإصابة قوية على مستوى ساقه اليسرى بسبب التدافع.