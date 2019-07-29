بريطانيا:, لن, نقايض, إيران!,

كلمات متعلقةبريطانيا:, لن, نقايض, إيران!,
زار الرئيس السوري، بشار الأسد، وعائلته، امس الأحد، مطعما غرب العاصمة السورية...
أعلنت شبكة "واتساب" العملاقة في مجال خدمات المراسلة الجمعة عزمها إطلاق خدمتها...
حصلت الطفلة السورية، نور ليث إبراهيم (12 عاما)، على لقب "أذكى طفل في العالم، وذلك...
أعلن خفر السواحل الأمريكية، تفكيك شبكة تضم تجار مخدرات وضبط 13 طناً من الكوكايين...
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن طهران رفضت عرضه السفر إلى إيران ومخاطبة...
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان...
سقط 4 قتلى و12 جريحا جرّاء إطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا...
تعهد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، بألا تسمح بلاده لأي من...
قال السناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، يوم الأحد، إنه إذا كانت الولايات المتحدة...
أصدر وزارة الداخلية السعودية تحذيرا من التعامل مع الحجاج المخالفين للقواعد...