تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-29 13:02:35 مع بداية النصف الثاني من العطلة الصيفية - آب اللهّاب الشهر الأخطر على حياة الاولاد جراء الاصابات غير المتعمدة |  2019-07-29 12:26:33 كفركنا تشيع جثمان فقيدها الشاب بشار خالد حكروش اليوم |  2019-07-29 12:00:29 ظهور لافت وغير متوقع للأسد وعائلته في دمشق (بالصور) |  2019-07-29 11:05:23 بريطانيا: لن نقايض إيران! |  2019-07-29 11:00:47 "واتساب" تطلق قريبا خدمة الدفع وإرسال الأموال |  2019-07-29 10:56:42 جامعة بيرزيت - الثانية عالميا في مسابقة نيورمبرغ للمحاكمات الصورية |  2019-07-29 09:47:02 لقب أذكى طفل في العالم من نصيب الفتاة السورية نور |  2019-07-29 09:29:36 13 طن كوكايين عائمة في "المحيط" ومطاردة هوليودية لمروّجيها (فيديو) |  2019-07-29 09:27:47 يوم الصباحية وبفستان الفرح.. جريمة بشعة لعروس المنوفية تصدم الشارع المصري |  2019-07-29 08:43:37 "ناسا" تكتشف كوكبا جديدا بثلاث شموس |  2019-07-29 08:42:07 بومبيو: إيران رفضت عرضي لزيارتها |  2019-07-29 06:34:50 ترامب يعلن استقالة مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية |  2019-07-29 06:34:21 4 قتلى بإطلاق نار في مهرجان طعام بكاليفورنيا |  2019-07-29 06:02:48 مصرع المحامية رنا سعيد من القدس غرقا في كريات يام |  2019-07-29 05:57:07 الجمعية الفلكية الفلسطينية : عيد الأضحى يوم الأحد 11 آب |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"واتساب" تطلق قريبا خدمة الدفع وإرسال الأموال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت شبكة "واتساب" العملاقة في مجال خدمات المراسلة الجمعة عزمها إطلاق خدمتها الأولى للدفع في الهند، أكبر سوق لها مع 400 مليون مستخدم.



وقد اختبرت الشركة المملوكة لمجموعة "فيسبوك" الخدمة على أكثر من مليون شخص خلال العام الماضي، لكنها علقت إطلاقها تجاريا بانتظار الحصول على موافقة الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الهند.


وقال ويل كاثكارت الرئيس العالمي للشركة في بيان إن خدمة الدفع الجديدة "ستجعل إرسال أموال لشخص ما على واتساب بالسهولة عينها كإرسال رسالة".


وأضاف "نتحرّق لتقديم هذه الخدمة لمستخدمينا في سائر أنحاء الهند هذا العام".


وستصبح الهند تاليا أول دولة تشغل فيها "واتساب" خدمتها للدفع، لكن كاثكارت لم يكشف ما إذا كانت السلطات الهندية قد أعطت موافقتها النهائية.


وأشار إلى إن هذه الخدمة ضرورية لتسريع الاندماج بالنظام المالي في الهند وإدخال عدد أكبر من الناس في عالم الاقتصاد الرقمي الذي يحقق نموا سريعا.


وتعد الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم، إذ يستخدم عشرات الملايين من سكانها الإنترنت لإجراء معاملاتهم المالية.


وستتنافس الخدمة الجديدة من "واتساب" فور إطلاقها خدمات أخرى للدفع الرقمي بينها "غوغل باي" و"أمازون باي".




كلمات متعلقة

"واتساب", تطلق, قريبا, خدمة, الدفع, وإرسال, الأموال,

تابعونــا

ظهور لافت وغير متوقع للأسد وعائلته في دمشق (بالصور) ظهور لافت وغير متوقع للأسد وعائلته في دمشق (بالصور) 2019-07-29 | 12:00:29

زار الرئيس السوري، بشار الأسد، وعائلته، امس الأحد، مطعما غرب العاصمة السورية...

بريطانيا: لن نقايض إيران! بريطانيا: لن نقايض إيران! 2019-07-29 | 11:05:23

قال وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب، إنه يجب الإفراج عن ناقلة النفط...

لقب أذكى طفل في العالم من نصيب الفتاة السورية نور لقب أذكى طفل في العالم من نصيب الفتاة السورية نور 2019-07-29 | 09:47:02

حصلت الطفلة السورية، نور ليث إبراهيم (12 عاما)، على لقب "أذكى طفل في العالم، وذلك...

13 طن كوكايين عائمة في "المحيط" ومطاردة هوليودية لمروّجيها (فيديو) 13 طن كوكايين عائمة في "المحيط" ومطاردة هوليودية لمروّجيها (فيديو) 2019-07-29 | 09:29:36

أعلن خفر السواحل الأمريكية، تفكيك شبكة تضم تجار مخدرات وضبط 13 طناً من الكوكايين...

بومبيو: إيران رفضت عرضي لزيارتها بومبيو: إيران رفضت عرضي لزيارتها 2019-07-29 | 08:42:07

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن طهران رفضت عرضه السفر إلى إيران ومخاطبة...

ترامب يعلن استقالة مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية ترامب يعلن استقالة مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية 2019-07-29 | 06:34:50

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان...

4 قتلى بإطلاق نار في مهرجان طعام بكاليفورنيا 4 قتلى بإطلاق نار في مهرجان طعام بكاليفورنيا 2019-07-29 | 06:34:21

سقط 4 قتلى و12 جريحا جرّاء إطلاق نار في مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا...

مسؤول إيراني: لن نسمح للولايات المتحدة وبريطانيا بالسيطرة على مضيق هرمز مسؤول إيراني: لن نسمح للولايات المتحدة وبريطانيا بالسيطرة على مضيق هرمز 2019-07-29 | 05:53:37

تعهد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، بألا تسمح بلاده لأي من...

ساندرز: لا يتعين على الولايات المتحدة أن تكون موالية لإسرائيل ساندرز: لا يتعين على الولايات المتحدة أن تكون موالية لإسرائيل 2019-07-28 | 11:11:58

قال السناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، يوم الأحد، إنه إذا كانت الولايات المتحدة...

السعودية تحذر: سنعيد هؤلاء الحجاج من حيث جاءوا السعودية تحذر: سنعيد هؤلاء الحجاج من حيث جاءوا 2019-07-28 | 07:00:23

أصدر وزارة الداخلية السعودية تحذيرا من التعامل مع الحجاج المخالفين للقواعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غابي قديس الجمعية رئيس الجمعية الخيرية الارثوذكسية يافا طعن مسيرة عيد الميلاد 2012 بابا نويل الشيخ رائد صلاح المحكمة العليا جلسة استئناف على الحكم سجنه وادي الجوز خطبة حريق في منطقة حرشية كتسير وادي عاره عرعره اطفاء اخماد حرارة الطقس طارق ضعيف حادث طرق جثمان تشييع جنازة ام الفحم مقبرة مثواه الاخير انخفاض اسعار الوقود البنزين لتر البلاد بداية الشهر القادم منير نبواني عائلة المرحوم عودة سلمان عامر الشيخ علي الى بيته القرية جاهة صلح الطبيب مهنا نضال دكتور تعيين مستشفى ايخيلوف رئيسا لوحدة أمراض الرقبة الرأس مرضى السرطان ام الفحم مدينة حريق عيادة صندوق المرضى العام كلاليت عرابة دون اصابات اضرار تذكر شجار الجديدة المكر اصابة شخصين اطلاق نار وادي النسور ام الفحم طلاب تخريج طلاب الفوج ال 22 اعدادية احتفال تخرج العقيد كفر كنا جمال حكروش لواء اول عربي مسلم الشرطة تل ابيب طفل عمر عثمان نائل غرق بركة سباحة فندق في ايلات المدني علي سلاح تصريحات تدخل انتخابات الكنيست ابو مازن عباس محمد عساف الناصرة انتظروني يوم مسا ء الجمعة حفل كريسميس ماركت اتهام قاصر ابو سنان طعن شرطي حرس حدود فسوطة محطة مركزية نهاريا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com