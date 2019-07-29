جامعة بيرزيت - الثانية عالميا في مسابقة نيورمبرغ للمحاكمات الصورية

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تشير المعطيات التي رصدتها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد ان شهر آب اغسطس والذي يقع في...
اتشحت كفركنا سوادا حزنا وألما على رحيل ابنها بشار خالد حكروش 19 عاما بجريمة قتل...
أصدر مجلسا دير الأسد وكفركنا، بيانيْن استنكرا فيهما وشجبا جريمة القتل التي...
اعلن ان الضحية في حادثة الغرق يوم الاحد في شاطئ كريات يام هي المحامية رنا سعيد من...
قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن الحسابات الفلكية التي نفذتها تشير إلى أن يوم...
الاثنين، يستمر الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح...
انتهى قبل قليل اجتماع التجمع الوطني الديمقراطي وتقرر خلاله انضمام الحزب للقائمة...
تنازل الحاخام رافي بيريتس مساء اليوم عن رئاسة القائمة اليمينية المشتركة لصالح...
بعد حوالي أسبوع منذ قيام عصابات "تدفيع الثمن" الإرهابية بالاعتداء على ممتلكات...
إختتم المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم نهاية الأسبوع الماضي مخيماً صيفياً...