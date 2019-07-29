جامعة بيرزيت - الثانية عالميا في مسابقة نيورمبرغ للمحاكمات الصورية

تأهل الفريق الممثل لدائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت للجولة النهائية في مسابقة "نيورمبرغ" للمحاكمات الصورية، والتي تعقد خلال الفترة الحالية (22-28 /7 /2019) في ألمانيا، وحصل على المركز الثاني.

وسبق وأن تنافس فريق كلية الحقوق مع عدد من الجامعات (منها جامعة لاتروب/ أستراليا، وجامعة باريس الأولى السوربون، وجامعة كرايوفا الرومانية، وجامعة بيدومنت الإيطالية)، وتمكن من الفوز والوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة، بالإضافة إلى حصول الفريق على واحدة من أفضل 5 مرافعات كتابية على مستوى المسابقة.وتكوّن الفريق من الطالبات إيمان ربيع وحنين شديد وحلا قسيس وتشرف على تدريبهن أ. ميلينا أنصاري.يذكر أن بيرزيت هي أول جامعة عربية تصل إلى هذه المرحلة المتقدمة في هذه المسابقة.