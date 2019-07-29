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فوت شوف - اطلاق نار على شاب في رهط وهو مسافر بسيارته
2019-07-29 10:51:47
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فوت شوف - اطلاق نار على شاب في رهط وهو مسافر بسيارته
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