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"موال" يتسبب بقتلى وجرحى في حفل زفاف بلبنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرون في إحدى البلدات التابعة لقضاء بعلبك في لبنان، ليلة السبت الماضي، بعد تبادل إطلاق نار نتيجة إشكال فردي وقع خلال حفل زفاف.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه عند الساعة 01:00 من بعد منتصف الليل، وخلال حفل زفاف عند مفرق بلدة يونين محلة الفيضة، وقع إشكال فردي تطور إلى تبادل إطلاق نار، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.


وذكرت وسائل إعلام محلية أن الخلاف وقع على خلفية "موّال" (أغنية) في الحفل.


وشهدت المنطقة قضاء بعلبك، في البقاع وسط لبنان، توترا أمنيا وإطلاق نار وقذائف "آر. بي. جي" في الهواء لدى سماع الخبر في محلة الشراونة، وانتشر الجيش اللبناني واتخذ تدابير لمنع لتفاقم الأمور. 




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