تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-29 13:02:35 مع بداية النصف الثاني من العطلة الصيفية - آب اللهّاب الشهر الأخطر على حياة الاولاد جراء الاصابات غير المتعمدة |  2019-07-29 12:26:33 كفركنا تشيع جثمان فقيدها الشاب بشار خالد حكروش اليوم |  2019-07-29 12:00:29 ظهور لافت وغير متوقع للأسد وعائلته في دمشق (بالصور) |  2019-07-29 11:05:23 بريطانيا: لن نقايض إيران! |  2019-07-29 11:00:47 "واتساب" تطلق قريبا خدمة الدفع وإرسال الأموال |  2019-07-29 10:56:42 جامعة بيرزيت - الثانية عالميا في مسابقة نيورمبرغ للمحاكمات الصورية |  2019-07-29 09:47:02 لقب أذكى طفل في العالم من نصيب الفتاة السورية نور |  2019-07-29 09:29:36 13 طن كوكايين عائمة في "المحيط" ومطاردة هوليودية لمروّجيها (فيديو) |  2019-07-29 09:27:47 يوم الصباحية وبفستان الفرح.. جريمة بشعة لعروس المنوفية تصدم الشارع المصري |  2019-07-29 08:43:37 "ناسا" تكتشف كوكبا جديدا بثلاث شموس |  2019-07-29 08:42:07 بومبيو: إيران رفضت عرضي لزيارتها |  2019-07-29 06:34:50 ترامب يعلن استقالة مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية |  2019-07-29 06:34:21 4 قتلى بإطلاق نار في مهرجان طعام بكاليفورنيا |  2019-07-29 06:02:48 مصرع المحامية رنا سعيد من القدس غرقا في كريات يام |  2019-07-29 05:57:07 الجمعية الفلكية الفلسطينية : عيد الأضحى يوم الأحد 11 آب |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تحذير من مادة غذائية تسبب مرض الشيخوخة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حدد فريق من العلماء من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وقطر المنتج الغذائي الذي يؤدي تناوله إلى تضاعف احتمالات ظهور أعراض خرف الشيخوخة.



ووجد الخبراء أن الأشخاص، الذين يقبلون على تناول الفلفل الحار، معرضون أكثر من غيرهم لخطر التراجع السريع لمقدراتهم المعرفية في الشيخوخة.


ولتأكيد المفعول الضار للفلفل الحار، قام العلماء بتحليل البيانات لـ 5 آلاف شخص من سكان الصين، جمعت على مدى 15 عاما.


وكان متوسط أعمار المشاركين بالتجربة، عند البداية، 63.5 سنة. وخلال مدة التجربة بالكامل كانوا يخضعون لاختبارات في القدرات الفكرية (المعرفية)، بموازة تسجيلهم اليومي لقائمة الأطعمة التي يتناولونها.


واكتشف العلماء أنه كلما زاد استخدام الناس للأطعمة الغنية بالتوابل وخاصة الفلفل الحار، انحسرت لديهم القدرات المعرفية العقلية.


وافترض الخبراء أن مكون الكابسويد القلوي في الفلفل الحار هو السبب بتراجع القدرات العقلية مع التقدم بالسن إذا ما تم تناول الفلفل الحار بكثرة.




كلمات متعلقة

تحذير, من, مادة, غذائية, تسبب, مرض, الشيخوخة!,

تابعونــا

ماذا يحصل عند تناول عصير الطماطم يوميا؟ ماذا يحصل عند تناول عصير الطماطم يوميا؟ 2019-07-29 | 12:00:30

مع أن بعض العلماء يؤكدون على خطورة تناول العصير الطازج، هناك علماء يؤكدون العكس...

فوائد مذهلة لتناولك التمر والتين فوائد مذهلة لتناولك التمر والتين 2019-07-29 | 08:44:27

قد يبدو التين والتمر متشابهين تماما، إذ يتم تناولهما طازجين أو مجففين، إلا أن...

احذروا إعطاء الماء للرضع.. هذه المخاطر! احذروا إعطاء الماء للرضع.. هذه المخاطر! 2019-07-28 | 11:36:54

نوّه خبراء إلى أن إعطاء الماء للرضيع حديث الولادة قد يكون قاتلًا، وذلك لأن أقل...

أهم فوائد "ملكة الفواكه".. السعادة أهم فوائد "ملكة الفواكه".. السعادة 2019-07-27 | 13:29:05

تحوي فاكهة المانغو العديد من المعادن والفيتامينات المختلفة، منها فيتامين "س"، و...

كم نحتاج من البروتين يوميا؟ كم نحتاج من البروتين يوميا؟ 2019-07-26 | 10:47:27

من أجل الحفاظ على الصحة يجب تناول كمية محددة من البروتينات يوميا. لأن البروتينات...

هل تعرف هذا السر عن فوائد التفاح؟ هل تعرف هذا السر عن فوائد التفاح؟ 2019-07-26 | 08:58:41

لطالما نصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول تفاحة في اليوم للحفاظ على صحة جيدة...

دراسة حديثة: البروتينات تقي المسنات من الوهن دراسة حديثة: البروتينات تقي المسنات من الوهن 2019-07-25 | 16:30:20

أظهرت دراسة فنلندية حديثة، أن تناول كمية كافية من البروتين، يرتبط بانخفاض خطر...

5 طرق تحميك من خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة! 5 طرق تحميك من خطر الإصابة بنوبة قلبية قاتلة! 2019-07-25 | 15:00:20

تعد النوبة القلبية حالة صحية خطيرة تتطلب علاجا فوريا، وغالبا ما تكون قاتلة أو...

الليمون وفوائده للصحة الليمون وفوائده للصحة 2019-07-25 | 13:00:14

تؤثر الكثير من المواد الغذائية إيجابيا في صحة أعضاء الجسم بما فيها الكبد،...

علماء يحددون سبب انتشار عدوى قاتلة حول العالم! علماء يحددون سبب انتشار عدوى قاتلة حول العالم! 2019-07-25 | 12:00:34

كشف علماء أن الاحتباس الحراري هو المسؤول عن انتشار الفطريات القاتلة في جميع أنحاء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids יشرطة لواء الشمال ضبط اسلحة مفرقعات عبوات ناسفة مسدسات بنادق سلاح تسلح مكافحة ظاهرة محمد يوسف قدم مرشح رئاسة انتخابات كفر مندا اجتماع نسائي انتخابي قرية أمطار غزيرة الناصرة شوارع حالة الطقس الارصاد المنطقة المهاجم مراد ابو عنزة يوقع في صفوف فريق هبوعيل عكا الدرجة الممتازة سخنين الاقصى المسجد المبارك اقتحامات مظاهرة شعارات الحركة الاسلامية نصرةدير رقاد العذراء القدس اعتداء اثم كتابات شعارات يندى لها الجبيبن المسيحية السيد المسيح قرية عرعره اصابة شخص اطلاق نار الشرطة وادي عاره مستشفى علاج الكلية العربية في حيفا تفتتح عامها الدراسي الجديد زكي كمال مشاركة واسعة طلاب اصابة متوسطة مسن دهسه تراكتور في قرية جت حادث دهس شرطة سعاف دهمش تبرئة مواطن قيس ناصر محامي بناء غير مرخصمؤنس دبور هدف جراسهوبرز السويسري اجمل هدف في لدوري للعا 2015 نظرة للمقعد الخلفي سيارة تمنع وقوع كارثة طواقم الاسعاف حر أجواء خماسينية قنبلة يدوية مخبز القاء اضرار دون اصاباتحادث طرق مروع الجنوب مصرع شابين عربيين اشتعال النيران بسيارة مصرع سائق اشتعال احترقت سيارته مركبته شاحنة شارع 40 اللد قرب الشرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com