mbc, تجمع, راغب, علامة, واحلام, مجددا.., هذه, المرة, the, voice,

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أوضحت الفنانة المصرية، سما المصري، حقيقة طلب زواجها من لاعب كرة القدم الجزائري...
كشفت ” لينا فواز ” عضو لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية في تصريحات لها خلال لقاء...
شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على...
أحيا الفنان وعندليب فلسطين محمد عساف حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان جرش...
لم تستطع ابنة الممثل أحمد الفيشاوي وحفيدة الراحل فاروق الفيشاوي، لينا، ،...
إنتهى الفنان المصري تامر حسني من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد بين بيروت...
طرح الفنان اللبناني جوزيف عطية أحدث أعماله الفنية وهو كليب أغنية...
شهدت جنازة الفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” التي انتهت منذ قليل وشيعت من مسجد...
حذف عمر مجدي عارف، نجل الفنانة أنغام من زوجها الأول العازف مجدي عارف، كل صورها من...
أكدت الفنانة المصرية يسرا أن تاريخ ميلادها المتداول غير صحيح، جاء ذلك عقب...